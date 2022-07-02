"Вектор" рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию
Прибывающим в Россию из эндемичных по оспе обезьян стран дважды проверяют температуру
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для предотвращения завоза оспы обезьян на территорию России проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных стран, в случае выявления человека с повышенной температурой вызываются медики, которые принимают дальнейшее решение, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила РИА Новости что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран.
"Для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации в рамках системы "Санитарный щит" проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных по оспе обезьян стран - на борту и в терминалах. В случае обнаружения у пассажира повышенной температуры, вызываются медики аэропорта, которые ставят диагноз и принимают решение о дальнейшей госпитализации пассажира", - говорится в сообщении научного центра.
После этого со всех пассажиров на рейсе собираются анкеты и передаются в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для ведения медицинского наблюдения контактных лиц, уточнили в центре.