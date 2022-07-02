https://ria.ru/20220702/ospa-1799775777.html

"Вектор" рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию

"Вектор" рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 02.07.2022

"Вектор" рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию

Для предотвращения завоза оспы обезьян на территорию России проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных стран, в случае... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:03

2022-07-02T13:03

2022-07-02T13:03

мелита вуйнович

россия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для предотвращения завоза оспы обезьян на территорию России проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных стран, в случае выявления человека с повышенной температурой вызываются медики, которые принимают дальнейшее решение, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила РИА Новости что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран."Для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации в рамках системы "Санитарный щит" проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных по оспе обезьян стран - на борту и в терминалах. В случае обнаружения у пассажира повышенной температуры, вызываются медики аэропорта, которые ставят диагноз и принимают решение о дальнейшей госпитализации пассажира", - говорится в сообщении научного центра.После этого со всех пассажиров на рейсе собираются анкеты и передаются в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для ведения медицинского наблюдения контактных лиц, уточнили в центре.

https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелита вуйнович, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество