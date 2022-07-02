https://ria.ru/20220702/ospa-1799740399.html
Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ
Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 02.07.2022
Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ
Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T07:16
2022-07-02T07:16
2022-07-02T08:39
здоровье - общество
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Вуйнович отметила, что организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку.За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны. Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС признал "чрезвычайный характер" нынешней ситуации.Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила РИА Новости, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, оспа обезьян
07:16 02.07.2022 (обновлено: 08:39 02.07.2022)
Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ
Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", — сказала она.
Вуйнович отметила, что организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку.
За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны. Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС признал "чрезвычайный характер" нынешней ситуации.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила РИА Новости, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России
не будет, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.