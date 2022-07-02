https://ria.ru/20220702/ospa-1799740399.html

Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ

Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 02.07.2022

Риск появления оспы обезьян в России высок, заявили в ВОЗ

Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T07:16

2022-07-02T07:16

2022-07-02T08:39

здоровье - общество

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Вуйнович отметила, что организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку.За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны. Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС признал "чрезвычайный характер" нынешней ситуации.Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила РИА Новости, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.

https://ria.ru/20220702/ospa-1799657147.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия, оспа обезьян