https://ria.ru/20220702/ospa-1799657147.html
Названы отличия новой вспышки оспы обезьян от предыдущих случаев
Названы отличия новой вспышки оспы обезьян от предыдущих случаев - РИА Новости, 02.07.2022
Названы отличия новой вспышки оспы обезьян от предыдущих случаев
Симптомы оспы обезьян во время текущей вспышки в Великобритании существенно отличаются от предыдущих случаев заболевания в других странах, констатируют ученые... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:30
2022-07-02T01:30
2022-07-02T05:16
наука
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Симптомы оспы обезьян во время текущей вспышки в Великобритании существенно отличаются от предыдущих случаев заболевания в других странах, констатируют ученые. Исследование опубликовано в журнале Lancet.Рассматривались 54 пациента, которые посещали четыре клиники сексуального здоровья в Лондоне и у которых в течение 12 дней в мае 2022-го была диагностирована оспа обезьян. Наличие инфекции было определено с помощью теста ОТ-ПЦР. Исследователи записали данные об истории путешествий, сексуальных связях и клинических симптомах пациентов. Заболевшим рекомендовали соблюдать социальную изоляцию. Впоследствии их состояние регулярно оценивалось посредством телефонных проверок.Все пациенты, за исключением двух, не знали, что могли контактировать с переносчиком заболевания. И ни один из них не сообщал о поездках в страны Африки к югу от Сахары, при этом многие недавно посетили другие европейские страны.Все 54 человека — мужчины, имевшие гомосексуальные половые контакты. Средний возраст — 41 год. Почти все сообщили по крайней мере об одном новом сексуальном партнере в течение трех недель до появления симптомов, а также о непостоянном использовании презервативов в тот же период времени. Более половины пациентов имели свыше пяти половых партнеров в течение 12 недель до постановки диагноза "обезьянья оспа".У всех пациентов имелись кожные поражения и другие симптомы. У 49 человек зафиксировано хотя бы одно кожное поражение на генитальной или перианальной коже. Заболевание в основном протекало легко, большинство выздоровели во время домашней изоляции. Однако пяти людям потребовалась госпитализация из-за боли или инфекции кожных поражений. Их состояние улучшилось в больнице, где они провели в среднем семь дней."Часто наблюдаемый симптом поражения кожи в области ануса и полового члена, а также тот факт, что четверть пациентов дали положительный результат на гонорею или хламидиоз одновременно с заражением обезьяньей оспой, позволяют предположить, что передача вируса обезьяньей оспы в этой когорте происходит от близкого контакта кожа к коже, например, в контексте сексуальной активности", — говорит доктор Рут Бирн из Фонда Национальной службы здравоохранения Челси и Вестминстерской больницы. Однако он признает, что такой вывод может быть предвзятым, поскольку исследование проводилось медиками, сосредоточенными на сексуальном здоровье, и среди более широких слоев населения вирус может передаваться другими способами.Исследование также выявило важные различия в клинических особенностях этой группы пациентов по сравнению с предыдущими вспышками заболевания. В частности, гораздо реже встречались симптомы усталости, слабости и лихорадки. Десять из 54 пациентов не испытали каких-либо симптомов до появления кожных поражений.По данным ВОЗ, до сих пор оспа обезьян на ранней стадии напоминала грипп – человек переживал лихорадку, головную и мышечные боли и другие характерные симптомы, а сыпь появлялась уже позже — через несколько дней.
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лондон, африка, сахара, воз, оспа обезьян, оспа, биология, медицина
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Симптомы оспы обезьян во время текущей вспышки в Великобритании существенно отличаются от предыдущих случаев заболевания в других странах, констатируют ученые. Исследование опубликовано
в журнале Lancet.
Рассматривались 54 пациента, которые посещали четыре клиники сексуального здоровья в Лондоне
и у которых в течение 12 дней в мае 2022-го была диагностирована оспа обезьян. Наличие инфекции было определено с помощью теста ОТ-ПЦР. Исследователи записали данные об истории путешествий, сексуальных связях и клинических симптомах пациентов. Заболевшим рекомендовали соблюдать социальную изоляцию. Впоследствии их состояние регулярно оценивалось посредством телефонных проверок.
Все пациенты, за исключением двух, не знали, что могли контактировать с переносчиком заболевания. И ни один из них не сообщал о поездках в страны Африки
к югу от Сахары
, при этом многие недавно посетили другие европейские страны.
Все 54 человека — мужчины, имевшие гомосексуальные половые контакты. Средний возраст — 41 год. Почти все сообщили по крайней мере об одном новом сексуальном партнере в течение трех недель до появления симптомов, а также о непостоянном использовании презервативов в тот же период времени. Более половины пациентов имели свыше пяти половых партнеров в течение 12 недель до постановки диагноза "обезьянья оспа".
У всех пациентов имелись кожные поражения и другие симптомы. У 49 человек зафиксировано хотя бы одно кожное поражение на генитальной или перианальной коже. Заболевание в основном протекало легко, большинство выздоровели во время домашней изоляции. Однако пяти людям потребовалась госпитализация из-за боли или инфекции кожных поражений. Их состояние улучшилось в больнице, где они провели в среднем семь дней.
"Часто наблюдаемый симптом поражения кожи в области ануса и полового члена, а также тот факт, что четверть пациентов дали положительный результат на гонорею или хламидиоз одновременно с заражением обезьяньей оспой, позволяют предположить, что передача вируса обезьяньей оспы в этой когорте происходит от близкого контакта кожа к коже, например, в контексте сексуальной активности", — говорит доктор Рут Бирн из Фонда Национальной службы здравоохранения Челси и Вестминстерской больницы. Однако он признает, что такой вывод может быть предвзятым, поскольку исследование проводилось медиками, сосредоточенными на сексуальном здоровье, и среди более широких слоев населения вирус может передаваться другими способами.
Исследование также выявило важные различия в клинических особенностях этой группы пациентов по сравнению с предыдущими вспышками заболевания. В частности, гораздо реже встречались симптомы усталости, слабости и лихорадки. Десять из 54 пациентов не испытали каких-либо симптомов до появления кожных поражений.
По данным ВОЗ
, до сих пор оспа обезьян на ранней стадии напоминала грипп – человек переживал лихорадку, головную и мышечные боли и другие характерные симптомы, а сыпь появлялась уже позже — через несколько дней.