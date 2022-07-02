https://ria.ru/20220702/osetiya-1799759712.html

КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками

КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками - РИА Новости, 02.07.2022

КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками

Погранслужба Комитета госбезопасности Южной Осетии заявила о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:06

2022-07-02T11:06

2022-07-02T11:08

в мире

южная осетия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/29/1490752918_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ed642b2f4d7db084c8e300145c3d2fc8.jpg

ЦХИНВАЛ, 2 июл — РИА Новости. Погранслужба Комитета госбезопасности Южной Осетии заявила о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии."Пограничной службой КГБ РЮО продолжают регулярно отмечаться факты нарушений государственной границы Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), запускаемыми с территории Грузии для видеосъемки приграничной зоны республики", - говорится в сообщении.В КГБ закавказской республики отмечают, что указанные провокационные действия в большинстве случаев совершаются в присутствии и при попустительстве сотрудников грузинской полиции."Полагаем, что полученные видеоматериалы, на которых фиксируется повседневная деятельность югоосетинских пограничных органов по охране и обустройству государственной границы впоследствии используются в интересах подготовки общественного мнения в Грузии о якобы "ползучей оккупации" страны. Учитывая, что современные БПЛА могут применяться для проведения диверсионно-террористических акций путем перемещения через государственную границу средств поражения, КГБ РЮО расценивает факты вторжения грузинских летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Осетии как угрозу безопасности республики", - подчеркнули в КГБ.

https://ria.ru/20220611/granitsa-1794804433.html

https://ria.ru/20220425/zakavkaze-1785233913.html

южная осетия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная осетия, грузия