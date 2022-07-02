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КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками - РИА Новости, 02.07.2022
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КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками
КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками - РИА Новости, 02.07.2022
КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками
Погранслужба Комитета госбезопасности Южной Осетии заявила о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:06
2022-07-02T11:08
в мире
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 2 июл — РИА Новости. Погранслужба Комитета госбезопасности Южной Осетии заявила о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии."Пограничной службой КГБ РЮО продолжают регулярно отмечаться факты нарушений государственной границы Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), запускаемыми с территории Грузии для видеосъемки приграничной зоны республики", - говорится в сообщении.В КГБ закавказской республики отмечают, что указанные провокационные действия в большинстве случаев совершаются в присутствии и при попустительстве сотрудников грузинской полиции."Полагаем, что полученные видеоматериалы, на которых фиксируется повседневная деятельность югоосетинских пограничных органов по охране и обустройству государственной границы впоследствии используются в интересах подготовки общественного мнения в Грузии о якобы "ползучей оккупации" страны. Учитывая, что современные БПЛА могут применяться для проведения диверсионно-террористических акций путем перемещения через государственную границу средств поражения, КГБ РЮО расценивает факты вторжения грузинских летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Осетии как угрозу безопасности республики", - подчеркнули в КГБ.
https://ria.ru/20220611/granitsa-1794804433.html
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в мире, южная осетия, грузия
11:06 02.07.2022 (обновлено: 11:08 02.07.2022)
 
КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками

КГБ Южной Осетии заявил о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 2 июл — РИА Новости. Погранслужба Комитета госбезопасности Южной Осетии заявила о частых нарушениях границы беспилотниками со стороны Грузии.
"Пограничной службой КГБ РЮО продолжают регулярно отмечаться факты нарушений государственной границы Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), запускаемыми с территории Грузии для видеосъемки приграничной зоны республики", - говорится в сообщении.
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В КГБ закавказской республики отмечают, что указанные провокационные действия в большинстве случаев совершаются в присутствии и при попустительстве сотрудников грузинской полиции.
"Полагаем, что полученные видеоматериалы, на которых фиксируется повседневная деятельность югоосетинских пограничных органов по охране и обустройству государственной границы впоследствии используются в интересах подготовки общественного мнения в Грузии о якобы "ползучей оккупации" страны. Учитывая, что современные БПЛА могут применяться для проведения диверсионно-террористических акций путем перемещения через государственную границу средств поражения, КГБ РЮО расценивает факты вторжения грузинских летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Осетии как угрозу безопасности республики", - подчеркнули в КГБ.
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