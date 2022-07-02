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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:37

2022-07-02T11:37

2022-07-02T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В республике также зафиксировали обстрел села Яковлевка, расположенного севернее Донецка. По нему в 11.15 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины