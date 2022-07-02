https://ria.ru/20220702/obstrely-1799762835.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:37
2022-07-02T11:37
2022-07-02T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В республике также зафиксировали обстрел села Яковлевка, расположенного севернее Донецка. По нему в 11.15 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины
11:37 02.07.2022 (обновлено: 11:43 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка снарядами калибра 152 миллиметра