Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799845043.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР
Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:40
2022-07-02T23:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949be23eddcf0e737c959910d7dd5794.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 19.53, а Новоселовку - в 20.04. По Новобахмутовке выпустили шесть мин, а по Новоселовке - семь.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5763bc5455160a735e355c786b45829b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
23:40 02.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку

© РИА Новости / Алексей КуденкоПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 19.53, а Новоселовку - в 20.04. По Новобахмутовке выпустили шесть мин, а по Новоселовке - семь.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 20:37
ET: ВСУ столкнулись с большой проблемой в Донбассе из-за западного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала