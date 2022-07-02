https://ria.ru/20220702/obstrel-1799845043.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР
Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:40
2022-07-02T23:40
2022-07-02T23:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949be23eddcf0e737c959910d7dd5794.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 19.53, а Новоселовку - в 20.04. По Новобахмутовке выпустили шесть мин, а по Новоселовке - семь.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5763bc5455160a735e355c786b45829b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку