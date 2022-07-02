https://ria.ru/20220702/obstrel-1799845043.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку в ДНР

Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T23:40

2022-07-02T23:40

2022-07-02T23:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949be23eddcf0e737c959910d7dd5794.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 11 минут обстреляли Новобахмутовку и Новоселовку, выпущено 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 19.53, а Новоселовку - в 20.04. По Новобахмутовке выпустили шесть мин, а по Новоселовке - семь.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс