19:29 02.07.2022 (обновлено: 20:28 02.07.2022)
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами
Член Запорожской ВГА Рогов: поезд с продуктами обстреляли из гранатомета под Мелитополем
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа", - сказал Рогов.
ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее как "очередной теракт, устроенный боевиками (Владимира – ред.) Зеленского".
"Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - заявил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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