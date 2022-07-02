Рейтинг@Mail.ru
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799815644.html
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами - РИА Новости, 02.07.2022
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами
Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:29
2022-07-02T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_06ad6011b8caf7f57cfcdf589928e81a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа", - сказал Рогов.ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее как "очередной теракт, устроенный боевиками (Владимира – ред.) Зеленского"."Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - заявил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220401/oil-1781228224.html
мелитополь
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_475:228:2901:2047_1920x0_80_0_0_9cccfe163b1134eaab92e51ea6c4f698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область
19:29 02.07.2022 (обновлено: 20:28 02.07.2022)
 
Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами

Член Запорожской ВГА Рогов: поезд с продуктами обстреляли из гранатомета под Мелитополем

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа", - сказал Рогов.
ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее как "очередной теракт, устроенный боевиками (Владимира – ред.) Зеленского".
"Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - заявил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 11:00
Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала