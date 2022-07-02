https://ria.ru/20220702/obstrel-1799815644.html

Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами

Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами - РИА Новости, 02.07.2022

Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами

Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:29

2022-07-02T19:29

2022-07-02T20:28

специальная военная операция на украине

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мелитополь

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа", - сказал Рогов.ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее как "очередной теракт, устроенный боевиками (Владимира – ред.) Зеленского"."Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - заявил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220401/oil-1781228224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область