https://ria.ru/20220702/obstrel-1799805829.html
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода - РИА Новости, 02.07.2022
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:34
2022-07-02T17:34
2022-07-02T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района получило повреждение здание мехцеха машиностроительного завода по улице Чусовской", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
17:34 02.07.2022 (обновлено: 18:22 02.07.2022)
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ повреждено здание цеха машиностроительного завода