https://ria.ru/20220702/obstrel-1799805829.html

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода - РИА Новости, 02.07.2022

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода

Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:34

2022-07-02T17:34

2022-07-02T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района получило повреждение здание мехцеха машиностроительного завода по улице Чусовской", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины