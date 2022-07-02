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При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799805829.html
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода - РИА Новости, 02.07.2022
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода
Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:34
2022-07-02T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района получило повреждение здание мехцеха машиностроительного завода по улице Чусовской", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
17:34 02.07.2022 (обновлено: 18:22 02.07.2022)
 
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание цеха донецкого завода

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ повреждено здание цеха машиностроительного завода

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Здание механического цеха машиностроительного завода повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района получило повреждение здание мехцеха машиностроительного завода по улице Чусовской", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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