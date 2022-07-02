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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 15.38 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:15
2022-07-02T16:15
2022-07-02T16:22
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.38 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
16:15 02.07.2022 (обновлено: 16:22 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку пять 122-миллиметровых снарядов