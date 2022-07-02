https://ria.ru/20220702/obstrel-1799796947.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 15.38 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:15

2022-07-02T16:15

2022-07-02T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.38 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины