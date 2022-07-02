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Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:42
2022-07-02T15:42
2022-07-02T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
15:42 02.07.2022 (обновлено: 15:45 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили до Донецку пять 122-миллиметровых снарядов