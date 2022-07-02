https://ria.ru/20220702/obstrel-1799792874.html

Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:42

2022-07-02T15:42

2022-07-02T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины