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Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799792874.html
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:42
2022-07-02T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
15:42 02.07.2022 (обновлено: 15:45 02.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили до Донецку пять 122-миллиметровых снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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