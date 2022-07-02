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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:21
2022-07-02T12:21
2022-07-02T12:29
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 11.50 Пантелеймоновку обстреляли ракетами из "Градов", а в 12.10 - Ясиноватую снарядами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
12:21 02.07.2022 (обновлено: 12:29 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую