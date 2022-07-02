Луганск обвинил ОБСЕ в имитации разрешения конфликта в Донбассе
Глава МИД ЛНР Дейнего: ОБСЕ имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Миссия ОБСЕ долгие годы имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе, а по сути активно вела пропаганду в поддержку неонацистского украинского режима, заявил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.
"Особенно явно свидетельствуют об этом последние 8 лет — период присутствия на Украине СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, которая успешно имитируя содействие урегулированию конфликта на Донбассе активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По данным МИД республики, вся активность миссии ОБСЕ направлялась на "искажении сути событий и введении в заблуждение международной общественности".
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявлял зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркивал, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению стандартов по правам человека, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".