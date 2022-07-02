https://ria.ru/20220702/obse-1799782171.html

Луганск обвинил ОБСЕ в имитации разрешения конфликта в Донбассе

Луганск обвинил ОБСЕ в имитации разрешения конфликта в Донбассе - РИА Новости, 02.07.2022

Луганск обвинил ОБСЕ в имитации разрешения конфликта в Донбассе

Миссия ОБСЕ долгие годы имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе, а по сути активно вела пропаганду в поддержку неонацистского украинского... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:41

2022-07-02T13:41

2022-07-02T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

обсе

смм обсе

луганская народная республика

владислав дейнего

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Миссия ОБСЕ долгие годы имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе, а по сути активно вела пропаганду в поддержку неонацистского украинского режима, заявил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечается, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине."Особенно явно свидетельствуют об этом последние 8 лет — период присутствия на Украине СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, которая успешно имитируя содействие урегулированию конфликта на Донбассе активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.По данным МИД республики, вся активность миссии ОБСЕ направлялась на "искажении сути событий и введении в заблуждение международной общественности".В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявлял зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркивал, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению стандартов по правам человека, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".

https://ria.ru/20220622/obse-1797280682.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, обсе, смм обсе, луганская народная республика, владислав дейнего