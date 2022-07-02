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Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны

Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.07.2022

Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война (1941-1945), которую развязала гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, началась 22 июня 1941 года. Севастополь,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:31

2022-07-02T03:31

2022-07-02T03:31

справки

севастополь

великая отечественная война (1941-1945)

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Великая Отечественная война (1941-1945), которую развязала гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, началась 22 июня 1941 года. Севастополь, расположенный на юго-западной оконечности Крымского полуострова и являвшийся главной военно-морской базой Черноморского флота (ЧФ) страны, в числе первых городов СССР подвергся налету фашистской авиации в первый день войны 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут. В начале войны германские войска, захватив стратегическую инициативу, оккупировали значительную часть западных областей Белоруссии, Украины и России, но упорное сопротивление войск Красной Армии замедляли их продвижение. Стали намечаться первые признаки срыва плана "Барбаросса", предусматривавшего разгром Советского Союза в ходе быстротечной кампании. Это заставило нацистское руководство пересмотреть свои оперативно-стратегические планы. Главнейшей задачей до наступления зимы стало не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможности получения нефти с Кавказа. Для нацистской Германии овладение Крымом означало возможность создания важнейшего стратегического плацдарма, откуда можно совершить бросок к нефтеносным районам Кавказа и Каспия и далее к Волге, отрезая хлебные районы Кубани и Дона от страны. Кроме того, полуостров был отличным плацдармом для базирования немецкой авиации, которая, захватив господство в воздухе над Азовским морем и Черноморским побережьем Кавказа, могла бы обеспечить благоприятные условия для дальнейшего наступления армий вермахта на восток. Уже в сентябре 1941 года Крым был полностью отрезан от остальной территории СССР, а в октябре в результате ожесточенных боев германским войскам удалось прорваться на полуостров. Угроза захвата Севастополя с суши стала совершенно реальной. До войны город был подготовлен для обороны только с моря и воздуха. Севастополь защищали две береговые бронебашенные батареи (ББ) – № 30 и № 35, имевшие по четыре орудия калибра 305 миллиметров (располагались в устье реки Бельбек и близ мыса Херсонес соответственно). Для защиты Севастополя с суши в 3-17 километрах от городской границы гарнизоном и горожанами в июле – октябре было возведено три рубежа артиллерийских и пулеметных дотов и дзотов, усиленных минными полями и проволочными заграждениями, – главный, тыловой и передовой (не достроен). Гарнизон Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий и минометов. 29 октября 1941 года в городе было введено осадное положение. Прорвавшись через Перекоп, войска 11-й германской армии (включала румынский горнострелковый корпус) под командованием генерал-полковника Эриха фон Манштейна, насчитывавшие в своем составе свыше 200 тысяч человек, 450 танков, более двух тысяч орудий и минометов, 600 самолетов, рассчитывали захватить город с ходу, но получили отпор. 30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Почти одновременно с артиллеристами в бой вступили части морской пехоты. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны. Продолжалась она по 2 июля 1942 года. До 9 ноября гарнизону Севастополя пришлось своими силами отражать удары противника, который попытался овладеть городом с ходу. Вследствие того, что Симферопольское шоссе было перерезано противником, войска Отдельной Приморской армии, сражавшиеся до того в северной части Крыма, с боями пробивались к Севастополю горными дорогами через Алушту и Ялту. Находившиеся в Севастополе главные силы флота в составе одного линейного корабля, пяти крейсеров, 11 эсминцев, 16 подводных лодок, поддерживали огнем корабельной артиллерии севастопольский гарнизон, но 31 октября их большая часть ушла на базы Кавказа. Передовые части германской армии, выдвигавшейся со стороны Симферополя, вышли к позициям подразделений боевого охранения севастопольского гарнизона 3 ноября 1941 года. На следующей день сухопутные войска и силы флота, защищавшие Севастополь, были объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который 9 ноября вошли пробившиеся части Приморской армии. К середине ноября в составе СОР насчитывалось 50 тысяч человек, 170 орудий и 90-100 самолетов. Его командиром сначала был назначен генерал-майор Иван Петров, с 19 ноября – командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Филипп Октябрьский. Важную роль в обороне Севастополя сыграли местные жители, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений, изготовляли оружие и боеприпасы для фронта, оказывали помощь раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение. С 5 ноября с подходом основных сил германской армии ожесточенные бои шли на центральном участке передового оборонительного рубежа Севастополя, прорвав который противник к 10 ноября блокировал город с суши. Подтянув резервы, 11 ноября германские войска начали первый штурм Севастополя, нанося главный удар вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии и танках, им удалось вклиниться в передовую оборонительную полосу лишь на двух участках: в направлении Дуванкоя (ныне село Верхнесадовое) на три-четыре километра и хутора Мекензия (ныне не существует) – на один-два километра. Вследствие значительных потерь противник 21 ноября перешел к обороне. Советское командование использовало это время для укрепления обороны и пополнения войск. Противник также усилил свои части. Во время второго штурма Севастополя, начавшегося после артиллерийской и авиационной подготовки 17 декабря 1941 года и продолжавшегося до первого января 1942 года, главный удар наносился вдоль долины реки Бельбек и в направлении села Камышлы с целью захвата железно-дорожной станции Мекензиевы Горы и выхода к Северной бухте (ныне Севастопольская), вспомогательные – на село Нижний Чоргунь (ныне Черноречье) вдоль реки Черная для овладения железнодорожной станцией Инкерман и по Ялтинскому шоссе на Балаклаву. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник, имея почти двойное численное превосходство, оттеснил их к главному рубежу обороны (прорван в районе реки Кача). Части Красной Армии смогли закрепиться близ Мекензиевых Гор и остановить продвижение противника благодаря пополнениям, прибывавшим с 21 декабря, и начавшейся 26 декабря Керченско-Феодосийской десантной операции (1941–1942), оттянувшей часть вражеских войск. В результате двухнедельных непрерывных боев германские войска понесли большие потери и 31 декабря прекратили наступление. В январе-марте 1942 года войска СОР при поддержке кораблей и авиации Черноморского флота вели на различных участках боевые действия с целью улучшения позиций, высаживали тактические десанты в районах Евпатории, Ялты и Судака. Одновременно они укрепляли свои позиции, пополнялись людьми, боевой техникой, боеприпасами и продовольствием. Положение Севастополя резко ухудшилось в мае 1942 года из-за оставления советскими войсками Керченского полуострова и неудачи Харьковской наступательной операции. Противник сосредоточил около города 10 пехотных дивизий (из них три – румынские), одну моторизованную бригаду и три полка – всего свыше 200 тысяч человек, в том числе боевого состава 175 тысяч человек, 450 танков, 1325 орудий, 720 минометов, 1060 самолетов. СОР имел семь стрелковых дивизий (укомплектованных, кроме одной, на 50%), четыре бригады и три полка морской пехоты, что составляло 106 тысяч человек, в том числе 82 тысячи человек боевого состава, 38 танков, 606 орудий, 918 минометов, 116 самолетов. Противник блокировал город с воздуха, активизировал действия на море.С 20 мая вражеская авиация и артиллерия резко увеличили свою активность в действиях против Севастополя. Кроме того, германское командование усилило блокаду города с моря. 7 июня начался третий штурм Севастополя. Главный удар германские войска наносили с севера и северо-востока на Мекензиевы Горы с целью выхода к Северной бухте, вспомогательные – с юго-востока через Сапун-гору на юго-восточную окраину Севастополя и Балаклаву. Штурм сопровождался авианалетами. Германская авиация ежедневно совершала 800-1000 вылетов, сбрасывая 4-4,5 тысячи бомб. Защитники Севастополя героически обороняли позиции до последней возможности. Только когда на оборонительных позициях не оставалось боеспособных защитников и боеприпасов, врагу удавалось их занять. Некоторую помощь оказала 138-я стрелковая бригада, переброшенная 13 июня на эсминцах. 18 июня ценой больших потерь противнику удалось прорваться к побережью Северной бухты. Оставшиеся на Северной стороне небольшие гарнизоны 30-й батареи береговой обороны, Северные укрепления, инженерные пристани, Михайловский и Константиновский равелины героически оборонялись до 22-24 июня. Силы защитников таяли, кончались боеприпасы. В связи с сокращением темного времени суток и господством вражеской авиации снабжение Севастополя на надводных кораблях стало крайне трудным, а после захвата противником Северной стороны и невозможным. 17 июня в Севастополь пришел последний транспорт "Белосток". 26 июня сквозь блокаду прорвался последний из крупных надводных кораблей – лидер "Ташкент". Подвоз снабжения на подводных лодках и самолетах не удовлетворял потребности обороны. К концу июня в дивизиях осталось по 300-400 человек, в бригадах – по 200 человек боевого состава. В ночь на 29 июня германские части форсировали Северную бухту и в тот же день овладели Сапун-горой. 30 июня противник ворвался на Корабельную сторону, где весь день шли упорные бои за Малахов курган. В ночь на 1 июля войска вермахта заняли железнодорожный вокзал и исторический центр Севастополя, 1 июля – Балаклаву. Большая часть советских войск (около 79 тысяч человек) отступила на запад к Стрелецкой, Камышовой (1 июля) и Казачьей (2 июля) бухтам. Из-за интенсивного обстрела германской авиацией и артиллерией эвакуация командного состава, войск и ценностей СОР (разрешена Ставкой Верховного Главнокомандования 30 июня) с полуострова Херсонес была осуществлена в ограниченном масштабе: удалось вывезти около трех тысяч человек главным образом 1-3 июля. 2 июля ушли в Новороссийск все боевые корабли и вспомогательные суда, взяв на борт часть личного состава СОР. Организованная оборона Севастополя закончилась. Оставшиеся защитники города продолжали героически сражаться на полуострове Херсонес до 4 июля, удерживая аэродром "Херсонесский маяк", а в отдельных местах – до 12 июля. Из них лишь немногочисленным группам удалось с боями прорваться в горы к партизанам. Около 40 тысяч человек попали в плен (по оценке Эриха фон Манштейна), свыше 30 тысяч человек погибли или были расстреляны. 4 июля 1942 года газета "Правда" и Совинформбюро сообщили, что советские войска оставили Севастополь. В борьбе за него враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери советских войск составили около 157 тысяч человек. Участники обороны Севастополя восемь месяцев сковывали крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Они проявили массовый героизм и стойкость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", ею награждены свыше 52,5 тысячи человек (по состоянию на 1995 год); около 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской наступательной операции. В 1945 году Севастополю присвоено звание город-герой, а в 1965 году вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Обороне Севастополя посвящена картина художника Александра Дейнеки, написанная в 1942 году. В память об обороне Севастополя в городе созданы мемориал с Вечным огнем (1964–1967, 1999), музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея". В городском парке Победы в 2014 году был открыт памятник-часовня защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны, а 8 мая 2015 года – памятная стела, посвященная героям обороны и освобождения Севастополя. На мемориале в камне выбиты фамилии 294 солдат и офицеров, получивших высшую награду страны за военные действия в Севастополе.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

севастополь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, севастополь, великая отечественная война (1941-1945)