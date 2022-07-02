Рейтинг@Mail.ru
Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/oae-1799738997.html
Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране
Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране - РИА Новости, 02.07.2022
Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране
Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности, Абу-Даби и Дубая, почувствовали сильные отголоски землетрясения, которое произошло в ночь на субботу... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T06:15
2022-07-02T06:15
в мире
оаэ
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_0:155:3191:1951_1920x0_80_0_0_95933822cc183cc38f7ca5e2fc34c97d.jpg
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности, Абу-Даби и Дубая, почувствовали сильные отголоски землетрясения, которое произошло в ночь на субботу на юге Ирана, рассказали РИА Новости сами жители.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал ночью землетрясение магнитудой 6,0 в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров. Агентство Fars сообщило, что три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана.Проживающая в Абу-Даби россиянка Наталья сказала, что в какой-то момент почувствовала, как в доме начали качаться стены. Она связала странные ощущения с плохим самочувствием, но от знакомых узнала, что в стране было землетрясение. Другая жительница Дубая из Сирии Хала поделилась, что от толчков попадали все игрушки, которые размещались на полке над кроватью ребенка.Толчки ощущались несколько раз за ночь. Сильнее всего их почувствовали и испугались люди, проживающие на высоких этажах в небоскребах. "Сильно качало на 40-м этаже, даже затошнило", - написал в чате для русскоязычных жителей ОАЭ Иван. "На 17-м этаже тоже некомфортно себя чувствовали", - добавил представитель русскоязычной общины ОАЭ Филипп Саутинский.Как отметили в Национальном центре метеорологии, в результате подземных толчков на территории Эмиратов никто не пострадал, и разрушений зданий зафиксировано не было.Толчки ощущались в близлежащих странах Персидского залива, в том числе, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре.
https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html
оаэ
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_66c18dc9342bf53e4d5d300f6696c26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, иран
06:15 02.07.2022
 
Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране

Жители Абу-Даби и Дубая почувствовали сильные отголоски землетрясения на юге Ирана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности, Абу-Даби и Дубая, почувствовали сильные отголоски землетрясения, которое произошло в ночь на субботу на юге Ирана, рассказали РИА Новости сами жители.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал ночью землетрясение магнитудой 6,0 в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров. Агентство Fars сообщило, что три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана.
Проживающая в Абу-Даби россиянка Наталья сказала, что в какой-то момент почувствовала, как в доме начали качаться стены. Она связала странные ощущения с плохим самочувствием, но от знакомых узнала, что в стране было землетрясение. Другая жительница Дубая из Сирии Хала поделилась, что от толчков попадали все игрушки, которые размещались на полке над кроватью ребенка.
Толчки ощущались несколько раз за ночь. Сильнее всего их почувствовали и испугались люди, проживающие на высоких этажах в небоскребах. "Сильно качало на 40-м этаже, даже затошнило", - написал в чате для русскоязычных жителей ОАЭ Иван. "На 17-м этаже тоже некомфортно себя чувствовали", - добавил представитель русскоязычной общины ОАЭ Филипп Саутинский.
Как отметили в Национальном центре метеорологии, в результате подземных толчков на территории Эмиратов никто не пострадал, и разрушений зданий зафиксировано не было.
Толчки ощущались в близлежащих странах Персидского залива, в том числе, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
05:28
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
 
В миреОАЭИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала