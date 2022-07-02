https://ria.ru/20220702/oae-1799738997.html

Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране

Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране - РИА Новости, 02.07.2022

Жители ОАЭ почувствовали заметные отголоски землетрясения в Иране

Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности, Абу-Даби и Дубая, почувствовали сильные отголоски землетрясения, которое произошло в ночь на субботу... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T06:15

2022-07-02T06:15

2022-07-02T06:15

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ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности, Абу-Даби и Дубая, почувствовали сильные отголоски землетрясения, которое произошло в ночь на субботу на юге Ирана, рассказали РИА Новости сами жители.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал ночью землетрясение магнитудой 6,0 в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров. Агентство Fars сообщило, что три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана.Проживающая в Абу-Даби россиянка Наталья сказала, что в какой-то момент почувствовала, как в доме начали качаться стены. Она связала странные ощущения с плохим самочувствием, но от знакомых узнала, что в стране было землетрясение. Другая жительница Дубая из Сирии Хала поделилась, что от толчков попадали все игрушки, которые размещались на полке над кроватью ребенка.Толчки ощущались несколько раз за ночь. Сильнее всего их почувствовали и испугались люди, проживающие на высоких этажах в небоскребах. "Сильно качало на 40-м этаже, даже затошнило", - написал в чате для русскоязычных жителей ОАЭ Иван. "На 17-м этаже тоже некомфортно себя чувствовали", - добавил представитель русскоязычной общины ОАЭ Филипп Саутинский.Как отметили в Национальном центре метеорологии, в результате подземных толчков на территории Эмиратов никто не пострадал, и разрушений зданий зафиксировано не было.Толчки ощущались в близлежащих странах Персидского залива, в том числе, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре.

https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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