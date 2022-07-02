https://ria.ru/20220702/nogi-1799779735.html

Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ

Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ

Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:23

2022-07-02T13:23

2022-07-02T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

бровары

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".Комендантский час в Киеве и области длится с 23.00 до 5.00."В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги... Около часа ночи на бульваре Независимости бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его остановиться. Но тот не остановился, наоборот - начал убегать. В его сторону выпустили прицельную очередь из автомата Калашникова. Целили в ноги - и попали", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания под фотографией нарушителя, лежащего в луже крови.Утверждается, что пострадавший разыскивался за кражу.

https://ria.ru/20220702/trizub-1799744023.html

киев

бровары

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, бровары, украина