https://ria.ru/20220702/nogi-1799779735.html
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ
Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:23
2022-07-02T13:23
2022-07-02T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
бровары
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".Комендантский час в Киеве и области длится с 23.00 до 5.00."В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги... Около часа ночи на бульваре Независимости бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его остановиться. Но тот не остановился, наоборот - начал убегать. В его сторону выпустили прицельную очередь из автомата Калашникова. Целили в ноги - и попали", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания под фотографией нарушителя, лежащего в луже крови.Утверждается, что пострадавший разыскивался за кражу.
https://ria.ru/20220702/trizub-1799744023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, бровары, украина
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ
"Страна.ua": в Броварах боевики теробороны прострелили ноги нарушителю комендантского часа