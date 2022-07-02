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Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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https://ria.ru/20220702/nogi-1799779735.html
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ
Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:23
2022-07-02T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
бровары
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".Комендантский час в Киеве и области длится с 23.00 до 5.00."В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги... Около часа ночи на бульваре Независимости бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его остановиться. Но тот не остановился, наоборот - начал убегать. В его сторону выпустили прицельную очередь из автомата Калашникова. Целили в ноги - и попали", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания под фотографией нарушителя, лежащего в луже крови.Утверждается, что пострадавший разыскивался за кражу.
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киев
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в мире, киев, бровары, украина
13:23 02.07.2022
 
Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили ноги, пишут СМИ

"Страна.ua": в Броварах боевики теробороны прострелили ноги нарушителю комендантского часа

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчине, нарушившему комендантский час в городе Бровары под Киевом боевики из территориальной обороны прострелили обе ноги, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
Комендантский час в Киеве и области длится с 23.00 до 5.00.
Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги... Около часа ночи на бульваре Независимости бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его остановиться. Но тот не остановился, наоборот - начал убегать. В его сторону выпустили прицельную очередь из автомата Калашникова. Целили в ноги - и попали", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания под фотографией нарушителя, лежащего в луже крови.
Утверждается, что пострадавший разыскивался за кражу.
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