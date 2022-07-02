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В США предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против России - РИА Новости, 02.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html
В США предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против России
В США предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против России - РИА Новости, 02.07.2022
В США предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против России
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны "Большой семерки" введут лимит цен... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:25
2022-07-02T15:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
эммануэль макрон
россия
франция
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Аналитики американского банка JPMorgan Chase &amp; Co. спрогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны "Большой семерки" введут лимит цен на российское сырье. Об этом пишет Bloomberg.Эксперты предполагают, что в ответ на такие меры Москва может сократить нефтедобычу на пять миллионов баррелей в сутки. При этом экономика страны значительно не пострадает, но для большей части мира последствия станут катастрофическими. Согласно прогнозам, снижение добычи на три миллиона баррелей в сутки поднимет цены до 190 долларов. При худшем сценарии поставки российского энергоресурса сократятся на пять миллионов баррелей в сутки, что приведет к "стратосферной" стоимости сырья в 380 долларов."Наиболее очевидный риск введения лимита на цены заключается в том, что Россия может отвергнуть такой вариант и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. Вполне вероятно, что правительство может ответить сокращением производства, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России", — подчеркнули аналитики.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы Россииот экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована с международными партнерами, или ниже.Вместе с этим страны "Большой семерки" рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив им доступ к российским ресурсам. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, заявив, что обсуждение темы продолжится "в ближайшие недели".
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экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, россия, франция, g7, санкции в отношении россии
11:25 02.07.2022 (обновлено: 15:19 02.07.2022)
 
В США предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против России

JPMorgan предрек рост цен на нефть до 380 долларов за баррель при лимите цен для России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны "Большой семерки" введут лимит цен на российское сырье. Об этом пишет Bloomberg.
Эксперты предполагают, что в ответ на такие меры Москва может сократить нефтедобычу на пять миллионов баррелей в сутки. При этом экономика страны значительно не пострадает, но для большей части мира последствия станут катастрофическими. Согласно прогнозам, снижение добычи на три миллиона баррелей в сутки поднимет цены до 190 долларов. При худшем сценарии поставки российского энергоресурса сократятся на пять миллионов баррелей в сутки, что приведет к "стратосферной" стоимости сырья в 380 долларов.
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"Наиболее очевидный риск введения лимита на цены заключается в том, что Россия может отвергнуть такой вариант и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. Вполне вероятно, что правительство может ответить сокращением производства, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России", — подчеркнули аналитики.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы Россииот экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована с международными партнерами, или ниже.
Вместе с этим страны "Большой семерки" рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив им доступ к российским ресурсам. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, заявив, что обсуждение темы продолжится "в ближайшие недели".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьЭммануэль МакронРоссияФранцияG7Санкции в отношении России
 
 
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