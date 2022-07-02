Греческий политик опасается последствий вступления Финляндии в НАТО
Греческий политик Мариас требует провести референдум по вступлению Финляндии в НАТО
© РИА Новости / Геннадий МельникБывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас
Бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас требует провести в Греции референдум по вопросу одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку оно несет опасность для всех греков.
"Возражения Москвы против вступления Швеции и Финляндии в НАТО и близость Финляндии к России сильно увеличивают шансы военного конфликта этих стран как новых членов НАТО с Российской Федерацией. В таком случае и в соответствии со статьей 5 Устава НАТО Греция будет вынуждена вступить в военный конфликт с Россией", - сказал Мариас в интервью порталу militaire.gr.
"Вопрос заключается в том, желает ли греческий народ послать своих детей на жертву ради Швеции и Финляндии. Такое решение может быть выражено только через референдум. Потому что в отличие от более ранних расширений НАТО со странами бывшего Восточного блока, которые произошли в совершенно иной исторический момент, сегодняшнее расширение НАТО со Швецией и Финляндией происходит как в свете войны на Украине, так и в контексте эпохи холодной войны, которая пахнет порохом", - сказал Мариас, который является профессором Университета Крита.
По его словам, решение Греции поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно иметь прямое одобрение греческого народа, который должен решить, хочет ли он, в соответствии с положениями статьи 5 НАТО, чтобы Греция была вовлечена в военный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями для судьбы страны и возможными будущими потерями греческих солдат ради Финляндии и Швеции.
"Ведь ни один солдат из Швеции и Финляндии не приедет защищать наши острова и Эврос от возможного турецкого нападения, так как статья 5 Устава НАТО не активируется в случае военного конфликта между двумя странами-членами НАТО, то есть между Турцией и Грецией", - заметил политик.
"По всем этим причинам ни греческое правительство, ни даже сам греческий парламент не имеют легитимности моральной и политической для принятия решения, которое даст со стороны Греции зеленый свет будущему вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Это должен сделать напрямую сам греческий народ, выражаясь через референдум", - заявил Мариас.