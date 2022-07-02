https://ria.ru/20220702/nato-1799809062.html

Греческий политик опасается последствий вступления Финляндии в НАТО

Греческий политик опасается последствий вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 02.07.2022

Греческий политик опасается последствий вступления Финляндии в НАТО

Бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас требует провести в Греции референдум по вопросу одобрения вступления... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:17

2022-07-02T18:17

2022-07-02T18:17

нато

финляндия

швеция

греция

турция

нотис мариас

евросоюз

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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас требует провести в Греции референдум по вопросу одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку оно несет опасность для всех греков."Вопрос заключается в том, желает ли греческий народ послать своих детей на жертву ради Швеции и Финляндии. Такое решение может быть выражено только через референдум. Потому что в отличие от более ранних расширений НАТО со странами бывшего Восточного блока, которые произошли в совершенно иной исторический момент, сегодняшнее расширение НАТО со Швецией и Финляндией происходит как в свете войны на Украине, так и в контексте эпохи холодной войны, которая пахнет порохом", - сказал Мариас, который является профессором Университета Крита.По его словам, решение Греции поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно иметь прямое одобрение греческого народа, который должен решить, хочет ли он, в соответствии с положениями статьи 5 НАТО, чтобы Греция была вовлечена в военный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями для судьбы страны и возможными будущими потерями греческих солдат ради Финляндии и Швеции."Ведь ни один солдат из Швеции и Финляндии не приедет защищать наши острова и Эврос от возможного турецкого нападения, так как статья 5 Устава НАТО не активируется в случае военного конфликта между двумя странами-членами НАТО, то есть между Турцией и Грецией", - заметил политик."По всем этим причинам ни греческое правительство, ни даже сам греческий парламент не имеют легитимности моральной и политической для принятия решения, которое даст со стороны Греции зеленый свет будущему вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Это должен сделать напрямую сам греческий народ, выражаясь через референдум", - заявил Мариас.

https://ria.ru/20220702/turtsiya-1799797937.html

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нато, финляндия, швеция, греция, турция, нотис мариас, евросоюз