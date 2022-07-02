https://ria.ru/20220702/moskva-1799749620.html
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта - РИА Новости, 02.07.2022
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта
Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:31
2022-07-02T09:31
2022-07-02T09:31
общество
сергей собянин
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать Московский транспорт ещё удобнее и современнее. Единый стандарт навигации помогает пассажирам быстро ориентироваться на всей транспортной инфраструктуре города. Важной его частью станет аудиобренд — звуковое оформление транспорта в виде системы звуковых сигналов, объединенных главной темой. Мы провели конкурс и получили более 150 мелодий. Благодарим всех участников. Победителя выбрали сами пассажиры — им стала Галина Лямина, филолог и музыкант", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что первые результаты конкурса можно будет услышать уже на День города. Мелодия и её варианты в виде коротких сигналов будут звучать при звонке в колл-центр Московского транспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора и так далее.
https://ria.ru/20220604/retrotransport-1793174493.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, максим ликсутов , москва
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта
Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы