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Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта - РИА Новости, 02.07.2022
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Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта - РИА Новости, 02.07.2022
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта
Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:31
2022-07-02T09:31
общество
сергей собянин
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать Московский транспорт ещё удобнее и современнее. Единый стандарт навигации помогает пассажирам быстро ориентироваться на всей транспортной инфраструктуре города. Важной его частью станет аудиобренд — звуковое оформление транспорта в виде системы звуковых сигналов, объединенных главной темой. Мы провели конкурс и получили более 150 мелодий. Благодарим всех участников. Победителя выбрали сами пассажиры — им стала Галина Лямина, филолог и музыкант", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что первые результаты конкурса можно будет услышать уже на День города. Мелодия и её варианты в виде коротких сигналов будут звучать при звонке в колл-центр Московского транспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора и так далее.
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общество, сергей собянин, максим ликсутов , москва
09:31 02.07.2022
 
Пассажиры выбрали аудиобренд московского транспорта

Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектробус, следующий по маршруту №м32
Электробус, следующий по маршруту №м32 - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электробус, следующий по маршруту №м32. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пассажиры выбрали главную мелодию, которая будет брендом транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать Московский транспорт ещё удобнее и современнее. Единый стандарт навигации помогает пассажирам быстро ориентироваться на всей транспортной инфраструктуре города. Важной его частью станет аудиобренд — звуковое оформление транспорта в виде системы звуковых сигналов, объединенных главной темой. Мы провели конкурс и получили более 150 мелодий. Благодарим всех участников. Победителя выбрали сами пассажиры — им стала Галина Лямина, филолог и музыкант", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что первые результаты конкурса можно будет услышать уже на День города. Мелодия и её варианты в виде коротких сигналов будут звучать при звонке в колл-центр Московского транспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора и так далее.
Участники парада ретротранспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 18:13
Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве
 
ОбществоСергей СобянинМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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