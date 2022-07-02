https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html

Моргенштерн* не приехал в Москву, как обещал в соцсетях

Моргенштерн* не приехал в Москву, как обещал в соцсетях - РИА Новости, 02.07.2022

Моргенштерн* не приехал в Москву, как обещал в соцсетях

Рэпер Алишер Моргенштерн* (включен в реестр физлиц-иноагентов) не приехал в Москву, как обещал ранее в социальных сетях. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T00:48

2022-07-02T00:48

2022-07-02T00:48

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* (включен в реестр физлиц-иноагентов) не приехал в Москву, как обещал ранее в социальных сетях.Ранее рэпер опубликовал в сториз фотографию загранпаспорта и билета с направлением в московский аэропорт "Домодедово". При этом пассажиры рейса, на котором, предположительно, должен был лететь артист, сказали, что не видели его на борту. На опубликованной Моргенштерном* фотографии видно несколько автомобилей с российскими номерами, на заднем плане рекламный щит на русском языке.Моргенштерна* в мае включили в реестр иноагентов "за осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках исполнителя указаны Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Его адвокат Сергей Жорин заявлял РИА Новости, что Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента". Замоскворецкий суд Москвы 13 июля рассмотрит по существу административный иск рэпера к Минюсту России из-за включения в реестр.Ранее рэпера дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю.Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220629/morgenshtern-1798955793.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес