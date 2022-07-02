https://ria.ru/20220702/minomety-1799736038.html
Источник: украинских диверсантов уничтожают с помощью минометов "Галл"
Источник: украинских диверсантов уничтожают с помощью минометов "Галл" - РИА Новости, 02.07.2022
Источник: украинских диверсантов уничтожают с помощью минометов "Галл"
Российские спецназ применяет в ходе спецоперации бесшумные минометы "Галл", в частности с их помощью уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T03:37
2022-07-02T03:37
2022-07-02T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские спецназ применяет в ходе спецоперации бесшумные минометы "Галл", в частности с их помощью уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости информированный источник.Он отметил, что "данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп".Российский миномет по показателям точности, мощности, мобильности и скрытности существенно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы, подчеркнул источник.Миномет 2Б25 "Галл" разработан в ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод"). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет разработали в интересах подразделений специального назначения. Снижение демаскирующих факторов обеспечивается специальным осколочно-фугасным боеприпасом – пороховые газы при выстреле запираются в хвостовике мин.Еще одно из преимуществ "Галла" — его масса, составляющая всего 13 килограммов. В минометный расчет входит два военнослужащих, а для его переноски достаточно одного человека – оружие умещается за спиной в небольшую сумку.
https://ria.ru/20220701/uragan-1799453945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
03:37 02.07.2022 (обновлено: 07:37 02.07.2022)
Источник: украинских диверсантов уничтожают с помощью минометов "Галл"
Российский спецназ уничтожает украинских диверсантов бесшумными минометами 2Б25 "Галл"
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские спецназ применяет в ходе спецоперации бесшумные минометы "Галл", в частности с их помощью уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп".
Российский миномет по показателям точности, мощности, мобильности и скрытности существенно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы, подчеркнул источник.
Миномет 2Б25 "Галл" разработан в ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод"). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет разработали в интересах подразделений специального назначения. Снижение демаскирующих факторов обеспечивается специальным осколочно-фугасным боеприпасом – пороховые газы при выстреле запираются в хвостовике мин.
Еще одно из преимуществ "Галла" — его масса, составляющая всего 13 килограммов. В минометный расчет входит два военнослужащих, а для его переноски достаточно одного человека – оружие умещается за спиной в небольшую сумку.