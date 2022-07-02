https://ria.ru/20220702/metro-1799749819.html
В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро
В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро - РИА Новости, 02.07.2022
В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро
Еще 12 станций метро планируют построить в новой Москве в ближайшие годы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:33
2022-07-02T09:33
2022-07-02T09:33
общество
андрей бочкарев
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще 12 станций метро планируют построить в новой Москве в ближайшие годы, сообщается на портале мэра столицы."В ТиНАО в ближайшие годы планируют открыть 12 станций метро", - говорится на сайте.Кроме того, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, приведенным на портале, за 10 лет в ТиНАО было построено восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась."Мы продолжаем эту работу — в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: "Потапово", "Пыхтино", "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка", - приводят на сайте слова Бочкарева.Также отмечается, что на втором этапе строительства Троицкой линии метро проектируется еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".
https://realty.ria.ru/20220629/metro-1799007949.html
тинао
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей бочкарев, тинао, городское хозяйство москвы
В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро
В Новой Москве в ближайшие годы планируют построить еще 12 станций метро
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще 12 станций метро планируют построить в новой Москве в ближайшие годы, сообщается на портале мэра столицы.
"В ТиНАО
в ближайшие годы планируют открыть 12 станций метро", - говорится на сайте.
Кроме того, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева
, приведенным на портале, за 10 лет в ТиНАО было построено восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась.
"Мы продолжаем эту работу — в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: "Потапово", "Пыхтино", "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка", - приводят на сайте слова Бочкарева.
Также отмечается, что на втором этапе строительства Троицкой линии метро проектируется еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".