https://ria.ru/20220702/metro-1799749819.html

В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро

В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро - РИА Новости, 02.07.2022

В Новой Москве планируют построить еще 12 станций метро

Еще 12 станций метро планируют построить в новой Москве в ближайшие годы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:33

2022-07-02T09:33

2022-07-02T09:33

общество

андрей бочкарев

тинао

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще 12 станций метро планируют построить в новой Москве в ближайшие годы, сообщается на портале мэра столицы."В ТиНАО в ближайшие годы планируют открыть 12 станций метро", - говорится на сайте.Кроме того, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, приведенным на портале, за 10 лет в ТиНАО было построено восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась."Мы продолжаем эту работу — в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: "Потапово", "Пыхтино", "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка", - приводят на сайте слова Бочкарева.Также отмечается, что на втором этапе строительства Троицкой линии метро проектируется еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

https://realty.ria.ru/20220629/metro-1799007949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей бочкарев, тинао, городское хозяйство москвы