Рейтинг@Mail.ru
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины - РИА Новости, 02.07.2022
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:18
2022-07-02T18:17
в мире
андрей мельник
степан бандера
збигнев рау
берлин (город)
германия
украина
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере."Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.В сообщении отмечается, что "заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим", но и "подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире".Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не как позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогам беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — Прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны "Берлин-Карлсхорст", где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль — возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/posol-1799130125.html
https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html
берлин (город)
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_0b68c05aad35d7767135d851ca5b968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельник, степан бандера, збигнев рау, берлин (город), германия, украина, мид германии
11:18 02.07.2022 (обновлено: 18:17 02.07.2022)
 
Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины

Посольство Израиля в Берлине сочло заявления посла Украины Мельника о Бандере оскорблением

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере.
"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 22:39В мире
Посол Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу" для украинского народа
В сообщении отмечается, что "заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим", но и "подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире".
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не как позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогам беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — Прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны "Берлин-Карлсхорст", где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль — возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 11:15
Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру
 
В миреАндрей МельникСтепан БандераЗбигнев РауБерлин (город)ГерманияУкраинаМИД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала