https://ria.ru/20220702/melnik-1799760771.html

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины - РИА Новости, 02.07.2022

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:18

2022-07-02T11:18

2022-07-02T18:17

в мире

андрей мельник

степан бандера

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германия

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мид германии

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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере."Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.В сообщении отмечается, что "заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим", но и "подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире".Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не как позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру. По итогам беседы, которая состоялась в пятницу, польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — Прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны "Берлин-Карлсхорст", где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль — возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/posol-1799130125.html

https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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