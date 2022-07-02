16:34 02.07.2022 (обновлено: 17:56 02.07.2022)
Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев высказался о завершении бурного романа европейцев с украинцами
© AP Photo / Virginia MayoАкция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали.
"Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать", — написал он в своем Telegram-канале.
Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что от украинофилии до украинофобии всего один шаг. По его словам, "угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака".
"А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", — добавил Медведев.
16 июня, 04:09Швейцарцев утомили украинские беженцы
В Польше постепенно прекращают действие программы помощи украинским беженцам. Так, в стране для них заканчивает действие система бесплатного проезда. Кроме того, граждане, приютившие украинцев, перестанут получать по 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Семь из десяти поляков хотят, чтобы находящиеся в стране украинские беженцы сами зарабатывали на жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".