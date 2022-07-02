https://ria.ru/20220702/medvedev-1799799269.html

Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев

Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2022

Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:34

2022-07-02T16:34

2022-07-02T17:56

россия

польша

киев

украина

дмитрий медведев

ibris

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали.Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что от украинофилии до украинофобии всего один шаг. По его словам, "угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака"."А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", — добавил Медведев.В Польше постепенно прекращают действие программы помощи украинским беженцам. Так, в стране для них заканчивает действие система бесплатного проезда. Кроме того, граждане, приютившие украинцев, перестанут получать по 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Семь из десяти поляков хотят, чтобы находящиеся в стране украинские беженцы сами зарабатывали на жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

https://ria.ru/20220702/ispug-1799739478.html

россия

польша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, польша, киев, украина, дмитрий медведев, ibris, владимир путин, в мире