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Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2022
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Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев
Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2022
Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:34
2022-07-02T17:56
россия
польша
киев
украина
дмитрий медведев
ibris
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали.Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что от украинофилии до украинофобии всего один шаг. По его словам, "угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака"."А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", — добавил Медведев.В Польше постепенно прекращают действие программы помощи украинским беженцам. Так, в стране для них заканчивает действие система бесплатного проезда. Кроме того, граждане, приютившие украинцев, перестанут получать по 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Семь из десяти поляков хотят, чтобы находящиеся в стране украинские беженцы сами зарабатывали на жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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россия, польша, киев, украина, дмитрий медведев, ibris, владимир путин, в мире
16:34 02.07.2022 (обновлено: 17:56 02.07.2022)
 
Бурный "роман" европейцев с украинцами завершается, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев высказался о завершении бурного романа европейцев с украинцами

© AP Photo / Virginia MayoАкция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "роман" европейцев с украинцами завершается, потому что от них уже устали.

"Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать", — написал он в своем Telegram-канале.

Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что от украинофилии до украинофобии всего один шаг. По его словам, "угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака".
"А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", — добавил Медведев.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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