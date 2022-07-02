Илон Маск встретился с папой Римским
Глава Tesla Илон Маск встретился с папой Римским
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский предприниматель, глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что встретился с папой Римским Франциском.
"Для меня было большой честью встретиться вчера с папой Франциском", - написал Маск в Twitter, опубликовав фотографию, на которой он стоит рядом с понтификом.
Итальянская газета Repubblica сообщает, что это был частный визит, встреча не анонсировалась в официальном бюллетене. Беседа состоялась в Доме святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты понтифика, и длилась 40 минут, в ходе нее Маск и папа Римский обсудили проблемы окружающей среды и будущее человечества. Помимо самого Маска, с папой Римским встретились четверо его детей.
На протяжении последних десяти дней Маск не выкладывал постов в Twitter, но в пятницу он вернулся в соцсеть, опубликовав четыре записи. В мае он заявил о приостановке процесса приобретения Twitter. Бизнесмен объяснил это желанием убедиться, что спамовые и поддельные учетные записи в этой соцсети составляют менее 5%.