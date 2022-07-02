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Илон Маск встретился с папой Римским

Илон Маск встретился с папой Римским - РИА Новости, 02.07.2022

Илон Маск встретился с папой Римским

Американский предприниматель, глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что встретился с папой Римским Франциском. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:55

2022-07-02T08:55

2022-07-02T08:55

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

илон маск

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский предприниматель, глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что встретился с папой Римским Франциском."Для меня было большой честью встретиться вчера с папой Франциском", - написал Маск в Twitter, опубликовав фотографию, на которой он стоит рядом с понтификом.Итальянская газета Repubblica сообщает, что это был частный визит, встреча не анонсировалась в официальном бюллетене. Беседа состоялась в Доме святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты понтифика, и длилась 40 минут, в ходе нее Маск и папа Римский обсудили проблемы окружающей среды и будущее человечества. Помимо самого Маска, с папой Римским встретились четверо его детей.На протяжении последних десяти дней Маск не выкладывал постов в Twitter, но в пятницу он вернулся в соцсеть, опубликовав четыре записи. В мае он заявил о приостановке процесса приобретения Twitter. Бизнесмен объяснил это желанием убедиться, что спамовые и поддельные учетные записи в этой соцсети составляют менее 5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/1798093952.html

ватикан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, илон маск