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ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:33
2022-07-02T12:33
2022-07-02T12:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации