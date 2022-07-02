https://ria.ru/20220702/mashiny-1799771574.html

ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации

ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022

ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации

Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:33

2022-07-02T12:33

2022-07-02T12:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734091_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_7068b9ac593646b784fad76e61b7eefd.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия