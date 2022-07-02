Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/mashiny-1799771574.html
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:33
2022-07-02T12:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734091_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_7068b9ac593646b784fad76e61b7eefd.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734091_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_53fdec2e464a816e66341e8129af3abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
12:33 02.07.2022
 
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уже более 700 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала