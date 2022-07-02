https://ria.ru/20220702/magadan-1799790956.html

В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру

В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру - РИА Новости, 02.07.2022

В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру

Воздух в Магадане в субботу прогрелся до плюс 24 градусов, превысив температурный максимум за 2 июля за всю историю метеонаблюдений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:30

2022-07-02T15:30

2022-07-02T15:30

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МАГАДАН, 2 июл – РИА Новости. Воздух в Магадане в субботу прогрелся до плюс 24 градусов, превысив температурный максимум за 2 июля за всю историю метеонаблюдений, сообщили РИА Новости в региональном управлении гидрометеослужбы.В этом году власти Магадана несколько раз продлевали отопительный сезон из-за аномально холодной погоды. Обычно топить в городе прекращали уже в конце мая, но в нынешнем году это произошло только 2 июля."Пока 2 июля - самый жаркий день с начала лета в Магадане. Воздух прогрелся до 24 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1960 году, тогда было 20 градусов тепла. И на воскресенье прогнозы также оптимистичные, возможно, будет побит еще один температурный максимум", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220611/sneg-1794776196.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, магадан, магаданская область