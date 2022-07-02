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В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру
В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру - РИА Новости, 02.07.2022
В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру
Воздух в Магадане в субботу прогрелся до плюс 24 градусов, превысив температурный максимум за 2 июля за всю историю метеонаблюдений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:30
2022-07-02T15:30
2022-07-02T15:30
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МАГАДАН, 2 июл – РИА Новости. Воздух в Магадане в субботу прогрелся до плюс 24 градусов, превысив температурный максимум за 2 июля за всю историю метеонаблюдений, сообщили РИА Новости в региональном управлении гидрометеослужбы.В этом году власти Магадана несколько раз продлевали отопительный сезон из-за аномально холодной погоды. Обычно топить в городе прекращали уже в конце мая, но в нынешнем году это произошло только 2 июля."Пока 2 июля - самый жаркий день с начала лета в Магадане. Воздух прогрелся до 24 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1960 году, тогда было 20 градусов тепла. И на воскресенье прогнозы также оптимистичные, возможно, будет побит еще один температурный максимум", - рассказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, магадан, магаданская область
В Магадане зафиксировали рекордную для 2 июля температуру
В Магадане воздух прогрелся до 24 градусов тепла, побив максимум для 2 июля
МАГАДАН, 2 июл – РИА Новости. Воздух в Магадане в субботу прогрелся до плюс 24 градусов, превысив температурный максимум за 2 июля за всю историю метеонаблюдений, сообщили РИА Новости в региональном управлении гидрометеослужбы.
В этом году власти Магадана
несколько раз продлевали отопительный сезон из-за аномально холодной погоды. Обычно топить в городе прекращали уже в конце мая, но в нынешнем году это произошло только 2 июля.
"Пока 2 июля - самый жаркий день с начала лета в Магадане. Воздух прогрелся до 24 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1960 году, тогда было 20 градусов тепла. И на воскресенье прогнозы также оптимистичные, возможно, будет побит еще один температурный максимум", - рассказал собеседник агентства.