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Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799844565.html
Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов
Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:36
2022-07-02T23:50
в мире
белоруссия
украина
европа
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли."Вы знаете, там (на Украине - ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: "Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим". Попали под обстрел, начался бой - и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.Президент заявил, что отправили белорусов умирать на Украину оппозиционные лидеры, выехавшие за рубеж."Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались", - добавил Лукашенко, посоветовав белорусам "сидеть дома и заниматься своим делом".Белорусский лидер также отметил, что после подавления протестов оппозиции после президентских выборов 2020 года несогласные с политикой власти "пара-тройка тысяч" белорусов покинули республику, перебравшись в Европу."Теперь 97% просятся обратно. Пожалуйста, возвращайтесь, но если совершили преступление, за него надо ответить. Все равно там (на Западе - ред.) будет хуже. Ну если кто хочет съездить, мы не препятствуем, но вернуться будет сложнее. А мы обойдемся, мы справимся. Прошу вас, дорогие белорусы, учесть, того мира, что был, уже не будет", - заключил он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799817006.html
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в мире, белоруссия, украина, европа, александр лукашенко
23:36 02.07.2022 (обновлено: 23:50 02.07.2022)
 
Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов

Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева выходцев из Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли.
"Вы знаете, там (на Украине - ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: "Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим". Попали под обстрел, начался бой - и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:36
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Президент заявил, что отправили белорусов умирать на Украину оппозиционные лидеры, выехавшие за рубеж.
"Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались", - добавил Лукашенко, посоветовав белорусам "сидеть дома и заниматься своим делом".
Белорусский лидер также отметил, что после подавления протестов оппозиции после президентских выборов 2020 года несогласные с политикой власти "пара-тройка тысяч" белорусов покинули республику, перебравшись в Европу.
"Теперь 97% просятся обратно. Пожалуйста, возвращайтесь, но если совершили преступление, за него надо ответить. Все равно там (на Западе - ред.) будет хуже. Ну если кто хочет съездить, мы не препятствуем, но вернуться будет сложнее. А мы обойдемся, мы справимся. Прошу вас, дорогие белорусы, учесть, того мира, что был, уже не будет", - заключил он.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:23
Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
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