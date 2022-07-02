https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799836993.html

Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска

Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска - РИА Новости, 02.07.2022

Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его согласия и требования, а не под влиянием Москвы. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:01

2022-07-02T22:01

2022-07-02T22:01

в мире

минск

москва

санкции в отношении россии

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его согласия и требования, а не под влиянием Москвы."Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент", - сказал он на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.Он опроверг предположения, что Минск идет на поводу у Москвы в принятии решений."Если кто-то думает, об этом часто пописывают в СМИ... Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали: они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться и пытаются меня дергать за живое: "он сам не принимает решения", - сказал Лукашенко.Президент заявил, что покой в Белоруссии дорогого стоит, и белорусы за это платят."Независимость дорого стоит. Когда идет смена поколений на фоне таких событий (в мире - ред.) любому государству сложно, особенно малым и средним, как мы. Поэтому нам надо быть едиными", - отметил он.

https://ria.ru/20220702/provokatsii-1799810135.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799818156.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, минск, москва, санкции в отношении россии, александр лукашенко, россия