https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799836993.html
Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска
Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его согласия и требования, а не под влиянием Москвы. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:01
2022-07-02T22:01
2022-07-02T22:01
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санкции в отношении россии
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его согласия и требования, а не под влиянием Москвы."Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент", - сказал он на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.Он опроверг предположения, что Минск идет на поводу у Москвы в принятии решений."Если кто-то думает, об этом часто пописывают в СМИ... Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали: они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться и пытаются меня дергать за живое: "он сам не принимает решения", - сказал Лукашенко.Президент заявил, что покой в Белоруссии дорогого стоит, и белорусы за это платят."Независимость дорого стоит. Когда идет смена поколений на фоне таких событий (в мире - ред.) любому государству сложно, особенно малым и средним, как мы. Поэтому нам надо быть едиными", - отметил он.
https://ria.ru/20220702/provokatsii-1799810135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, москва, санкции в отношении россии, александр лукашенко, россия
Лукашенко заявил, что лично отвечает за все решения Минска
Лукашенко: решения Минска принимаются по требованию президента, а не под влиянием Москвы