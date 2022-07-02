https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799818156.html
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:44
2022-07-02T19:44
2022-07-02T20:29
москва
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белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада."Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
19:44 02.07.2022 (обновлено: 20:29 02.07.2022)
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Лукашенко: Москва и Минск должны быть готовы к ответу на агрессивные действия Запада