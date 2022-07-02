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Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада - РИА Новости, 02.07.2022
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Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:44
2022-07-02T20:29
москва
минск
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада."Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.
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москва, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
19:44 02.07.2022 (обновлено: 20:29 02.07.2022)
 
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада

Лукашенко: Москва и Минск должны быть готовы к ответу на агрессивные действия Запада

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада.
"Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:36
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
 
МоскваМинскБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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