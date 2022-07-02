https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799818156.html

Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада

Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада - РИА Новости, 02.07.2022

Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:44

2022-07-02T19:44

2022-07-02T20:29

москва

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белоруссия

россия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада."Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799817006.html

москва

минск

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Наталья Макарова

москва, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире