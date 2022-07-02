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Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2022
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Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2022
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:36
2022-07-02T19:36
в мире
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт."Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - заявил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.Он подчеркнул, что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет - я всегда был в этом честен"."Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах "фашистов" из России и Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко
19:36 02.07.2022
 
Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск не хочет воевать на Украине, но его пытаются втянуть в конфликт

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.
"Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - заявил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.
Он подчеркнул, что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет - я всегда был в этом честен".
"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах "фашистов" из России и Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:23
Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко
 
В миреУкраинаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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