Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск не хочет воевать на Украине, но его пытаются втянуть в конфликт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.
"Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - заявил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.
Он подчеркнул, что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет - я всегда был в этом честен".
"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах "фашистов" из России и Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>