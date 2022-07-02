https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799817006.html

Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2022

Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:36

2022-07-02T19:36

2022-07-02T19:36

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт."Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - заявил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.Он подчеркнул, что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет - я всегда был в этом честен"."Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах "фашистов" из России и Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799815371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко