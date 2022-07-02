19:33 02.07.2022 (обновлено: 22:02 02.07.2022)
Россия и Белоруссия никого не шантажируют ядерным оружием, заявил Лукашенко
Лукашенко: мы с президентом России никого не собираемся шантажировать ядерным оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин никого не шантажируют темой ядерного оружия.
"К последним переговорам с президентом России... Никакой это не ядерный шантаж. Мы с президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.
Он подчеркнул, что эта тема появилась после того, "как поляки обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу". "Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко напомнил, как после развала СССР из Белоруссии было выведено в Россию ядерное оружие, и подчеркнул, что "это не Лукашенко принимал решение", но ему пришлось выполнять договоренности предыдущего руководства страны.
"Мы свое оружие отдали туда (в Россию - ред. ), и я вправе сегодня попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал", - отметил Лукашенко.
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