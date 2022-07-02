https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799815371.html

Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко

Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2022

Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый нацизм на Западе встал в полный рост и в том числе проявляется в геополитических аппетитах соседних... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:23

2022-07-02T19:23

2022-07-02T19:39

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый нацизм на Западе встал в полный рост и в том числе проявляется в геополитических аппетитах соседних стран ЕС, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории."Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии", - сказал Лукашенко в субботу в Минске на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии.По его словам, страны Балтии ведут себя как фанатики: так одержимы желанием навредить белорусской экономике, что готовы отдать в жертву собственный народ. "Там давно разделили своих жителей на граждан и не граждан, лишая, соответственно, гражданских прав. Что это, если не сегрегация, не возвышение одной группы населения над другой по этническому признаку? Что это, если не проявление расизма и нацизма?", - сказал Лукашенко.Он отметил, что в прошлом Западная Европа растила монстра по имени Фашистская Германия, а теперь "монстра растят на Украине, образ врага пытаются создать в том числе из белорусов".Президент заявил, что на Западе не нравится независимость Белоруссии. "Независимость Беларуси - это возможность для наших друзей приехать без волокиты в страну, где нет пустых полок в магазинах, как в США, Великобритании, Германии, и нет продуктовых талонов малоимущим, как во Франции, где не придется отказываться от отопления зимой, как жителям Лондона или Риги, где не придется экономить на воде, как в Берлине, и на топливе, как по всему Евросоюзу. Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость?", - продолжил Лукашенко.Он заявил, что несмотря на текущую ситуацию в мире, несмотря ни на что, Белоруссия продолжает строить свое государство "так, как делали предки - с заботой о людях, уважением к другим народам, готовностью защищать правду и справедливость". "И мы знаем, что пока не называем навязанные нам извне традиции, принципы, мнения своей политикой, мы независимы... Пока гордимся своей историей, своим народом, своей страной - мы свободны", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799813347.html

https://ria.ru/20220702/provokatsii-1799810135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, балтия, александр лукашенко, украина