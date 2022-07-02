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Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска - РИА Новости, 02.07.2022
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Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска
Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:16
2022-07-02T20:19
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
гомель
брест
мозырский нпз
владимир путин
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения."Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах — со всеми вытекающими последствиями", — сказал глава государства на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны.Он предупредил, что если только противники Минска посмеют "нанести удар, как они планируют, по Гомелю, на юге, по Мозырскому НПЗ, по аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, просто в одну секунду"."Чем ответить, у нас есть, и не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я давно к этому готовился. Помните, я говорил про ракетные производства? "Полонезы" — вы полностью находитесь под ударом этих ракет. Я не буду смотреть — кто в офисах, а кто во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", — подчеркнул президент.Кроме того, Лукашенко рассказал, что несколько дней назад с территории Украины была попытка нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии, однако ВС страны удалось перехватить все ракеты.По его словам, Минск пытаются втянуть в конфликт, но государство не хочет воевать на Украине. Он также подчеркнул, что Запад заинтересован в провокациях против России и Белоруссии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799818156.html
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, гомель, брест, мозырский нпз, владимир путин, россия
19:16 02.07.2022 (обновлено: 20:19 02.07.2022)
 
Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска

Лукашенко: военным отдан приказ взять под прицел центры принятия решений против Минска

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
"Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах — со всеми вытекающими последствиями", — сказал глава государства на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:44
Лукашенко призвал Москву быть готовой к ответу на агрессию Запада
Он предупредил, что если только противники Минска посмеют "нанести удар, как они планируют, по Гомелю, на юге, по Мозырскому НПЗ, по аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, просто в одну секунду".
"Чем ответить, у нас есть, и не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я давно к этому готовился. Помните, я говорил про ракетные производства? "Полонезы" — вы полностью находитесь под ударом этих ракет. Я не буду смотреть — кто в офисах, а кто во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", — подчеркнул президент.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что несколько дней назад с территории Украины была попытка нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии, однако ВС страны удалось перехватить все ракеты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:23
Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко
По его словам, Минск пытаются втянуть в конфликт, но государство не хочет воевать на Украине. Он также подчеркнул, что Запад заинтересован в провокациях против России и Белоруссии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
19:33
Россия и Белоруссия никого не шантажируют ядерным оружием, заявил Лукашенко
 
В миреМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоГомельБрестМозырский НПЗВладимир ПутинРоссия
 
 
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