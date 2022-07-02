https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799814530.html

Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска

Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска - РИА Новости, 02.07.2022

Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:16

2022-07-02T19:16

2022-07-02T20:19

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минск

белоруссия

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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения."Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах — со всеми вытекающими последствиями", — сказал глава государства на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны.Он предупредил, что если только противники Минска посмеют "нанести удар, как они планируют, по Гомелю, на юге, по Мозырскому НПЗ, по аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, просто в одну секунду"."Чем ответить, у нас есть, и не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я давно к этому готовился. Помните, я говорил про ракетные производства? "Полонезы" — вы полностью находитесь под ударом этих ракет. Я не буду смотреть — кто в офисах, а кто во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", — подчеркнул президент.Кроме того, Лукашенко рассказал, что несколько дней назад с территории Украины была попытка нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии, однако ВС страны удалось перехватить все ракеты.По его словам, Минск пытаются втянуть в конфликт, но государство не хочет воевать на Украине. Он также подчеркнул, что Запад заинтересован в провокациях против России и Белоруссии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799818156.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799815371.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799816580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, гомель, брест, мозырский нпз, владимир путин, россия