https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799813347.html

Лукашенко пообещал напоминать Европе правду о Великой Отечественной войне

Лукашенко пообещал напоминать Европе правду о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 02.07.2022

Лукашенко пообещал напоминать Европе правду о Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен доносить до мира правду о Великой Отечественной войне, поскольку для забывчивой Европы пришло РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:06

2022-07-02T19:06

2022-07-02T19:16

в мире

европа

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен доносить до мира правду о Великой Отечественной войне, поскольку для забывчивой Европы пришло время нравственного очищения."Хотят на Западе или нет - мы будем демонстрировать миру правду обо всех зверствах, которые творили нацисты. Им придется снова слушать и слышать про убитых... мы покажем наследникам и сторонникам нацистов факты преступлений их предков, чтобы весь мир понял, что будет с миром, если современный нацизм перерастет в фашизм. Им - всем, кто предпочел забыть, - придется снова смотреть на страшные следы кровавых преступлений их же отцов и дедов", - заявил Лукашенко в субботу в Минске на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.Он подчеркнул, что "раньше мы деликатно молчали, по-славянски считали, что дети за родителей не отвечают". Президент заметил, что так по-прежнему считают, но "для забывчивой Европы пришло время нравственно очиститься"."И пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов, здесь, на белорусской земле, мы будем возводить новые мемориалы, поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы. Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью, теперь станут набатом", - сказал Лукашенко.Лукашенко напомнил, что в Великую Отечественную войну белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая бы была просто вычеркнута из мировой истории, потому что эта война была направлена на уничтожение славянского этноса, культуры, народов. Он высказал мнение, что эта война еще не закончена."Потому что мы до сих пор не перезахоронили последнего погибшего воина и последнего зверски убитого мирного жителя. Не все причастные к чудовищным фактам геноцида белорусского народа осуждены. Она не закончилась, потому что мы снова, как на фронте, стоим на защите своей исторической памяти", - пояснил президент.Он отметил, что самое опасное в этой идеологической войне - не внешний враг, а предательство и равнодушие своих. Белорусский президент подчеркнул, что дело полицаев и гитлеровских пособников еще живет. Он напомнил о "соседях, которые возвели убийц и маньяков в ранг национальных героев, о сочувствующих им здесь и в той же России". В этой связи Лукашенко заявил, что гордится белорусским народом, который хранит память о героическом поколении Великой Отечественной войны и не поддается на попытки современных коллаборационистов переписать ее историю, достойно держит удар в информационной войне за историческую память.

https://ria.ru/20220702/provokatsii-1799810135.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799814530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, белоруссия, минск, александр лукашенко