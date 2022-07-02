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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года

Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года - РИА Новости, 02.07.2022

Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года

Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.

2022-07-02T09:12

2022-07-02T09:12

2022-07-02T09:12

станица луганская

лнр

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12 мирных жителей погибли, среди них был и 5-летний Ваня Ермилов. В следующие годы эта территория была под контролем Украины, но Киев не стал расследовать трагедию. Компенсаций за потерянных родственников и разрушенное жилье жители Луганской так и не получили.

станица луганская

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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года 2022-07-02T09:12 true PT2M51S

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станица луганская, лнр, видео