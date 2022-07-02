https://ria.ru/20220702/luganskaya-1799747595.html
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года - РИА Новости, 02.07.2022
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.
2022-07-02T09:12
2022-07-02T09:12
2022-07-02T09:12
станица луганская
лнр
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12 мирных жителей погибли, среди них был и 5-летний Ваня Ермилов. В следующие годы эта территория была под контролем Украины, но Киев не стал расследовать трагедию. Компенсаций за потерянных родственников и разрушенное жилье жители Луганской так и не получили.
станица луганская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
2022-07-02T09:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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станица луганская, лнр, видео
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.