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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года - РИА Новости, 02.07.2022
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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года - РИА Новости, 02.07.2022
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.
2022-07-02T09:12
2022-07-02T09:12
станица луганская
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12 мирных жителей погибли, среди них был и 5-летний Ваня Ермилов. В следующие годы эта территория была под контролем Украины, но Киев не стал расследовать трагедию. Компенсаций за потерянных родственников и разрушенное жилье жители Луганской так и не получили.
станица луганская
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353
60
353
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Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
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станица луганская, лнр, видео
Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года
Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.
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09:12 02.07.2022
 

Жители Станицы Луганской рассказали об украинском авиаударе 2014 года

Читать ria.ru в
Восемь лет назад украинский самолет нанес авиаудар по Станице Луганской.
12 мирных жителей погибли, среди них был и 5-летний Ваня Ермилов. В следующие годы эта территория была под контролем Украины, но Киев не стал расследовать трагедию. Компенсаций за потерянных родственников и разрушенное жилье жители Луганской так и не получили.
 
Станица ЛуганскаяЛНР
 
 
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