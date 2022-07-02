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Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных - РИА Новости, 02.07.2022
Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 46 человек и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:13
2022-07-02T10:13
2022-07-02T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 46 человек и шесть бронетранспортеров.В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки 38 человек и восемь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 46 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных и шесть БТР