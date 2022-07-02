https://ria.ru/20220702/lnr-1799753866.html

Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных - РИА Новости, 02.07.2022

Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала 46 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 46 человек и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:13

2022-07-02T10:13

2022-07-02T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 46 человек и шесть бронетранспортеров.В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки 38 человек и восемь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 46 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика