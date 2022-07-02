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В ООН осудили нападение демонстрантов на парламент на востоке Ливии - РИА Новости, 02.07.2022
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В ООН осудили нападение демонстрантов на парламент на востоке Ливии
В ООН осудили нападение демонстрантов на парламент на востоке Ливии - РИА Новости, 02.07.2022
В ООН осудили нападение демонстрантов на парламент на востоке Ливии
Нападение демонстрантов в ливийском Тобруке на здание парламента неприемлемо, заявила спецсоветник генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:23
2022-07-02T12:34
в мире
тобрук
ливия
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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Нападение демонстрантов в ливийском Тобруке на здание парламента неприемлемо, заявила спецсоветник генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру Палаты представителей (парламент) Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи."Необходимо уважать и защищать право людей на мирные демонстрации, однако бунт и вандализм, такие как нападение на здание парламента в Тобруке, абсолютно неприемлемы", - написала Уильямс в Twitter.Она призвала ливийское руководство взаимодействовать с протестующими ответственно и сдержанно.В свою очередь премьер Правительства национального единства Абдулхамид Дбейба поддержал протестующих и заявил, что единственным выходом из ситуации являются выборы. При этом он заявил, что проведению выборов мешают "те же, кто мешал принятию бюджета и закрыл нефтяные месторождения".Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в пятницу заявила, что вынуждена ввести режим форс-мажора в нефтеналивных портах Эс-Сидра и Рас-Лануф в связи с невозможностью выполнять свои обязательства.Глава корпорации Мустафа Саналла предупредил, что в результате резкого сокращения производства нефти и газа в последние месяцы страну ожидает усугубление топливного кризиса - уже сейчас три электростанции в Зувейтине и Бенгази остались без поставок природного газа. По его словам, приостановка добычи на ряде нефтяных объектов принесла убытки на сумму более 16 миллиардов динаров (3,34 миллиарда долларов), среднесуточный уровень добычи нефти снизился на 865 тысяч баррелей и не превышает 409 тысяч баррелей.NOC в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также на всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от Дбейбы передать власть недавно избранному заседающим на востоке Ливии парламентом главе нового кабмина Фатхи Башаге. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава Правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирте.
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в мире, тобрук, ливия, триполи
12:23 02.07.2022 (обновлено: 12:34 02.07.2022)
 
В ООН осудили нападение демонстрантов на парламент на востоке Ливии

Спецсоветник главы ООН Уильямс: нападение на парламент на востоке Ливии неприемлемо

© AFP 2022Пожар внутри здания ливийского парламента в Тобруке
Пожар внутри здания ливийского парламента в Тобруке - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022
Пожар внутри здания ливийского парламента в Тобруке
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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Нападение демонстрантов в ливийском Тобруке на здание парламента неприемлемо, заявила спецсоветник генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.
Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру Палаты представителей (парламент) Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи.
"Необходимо уважать и защищать право людей на мирные демонстрации, однако бунт и вандализм, такие как нападение на здание парламента в Тобруке, абсолютно неприемлемы", - написала Уильямс в Twitter.
Она призвала ливийское руководство взаимодействовать с протестующими ответственно и сдержанно.
В свою очередь премьер Правительства национального единства Абдулхамид Дбейба поддержал протестующих и заявил, что единственным выходом из ситуации являются выборы. При этом он заявил, что проведению выборов мешают "те же, кто мешал принятию бюджета и закрыл нефтяные месторождения".
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим
Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в пятницу заявила, что вынуждена ввести режим форс-мажора в нефтеналивных портах Эс-Сидра и Рас-Лануф в связи с невозможностью выполнять свои обязательства.
Глава корпорации Мустафа Саналла предупредил, что в результате резкого сокращения производства нефти и газа в последние месяцы страну ожидает усугубление топливного кризиса - уже сейчас три электростанции в Зувейтине и Бенгази остались без поставок природного газа. По его словам, приостановка добычи на ряде нефтяных объектов принесла убытки на сумму более 16 миллиардов динаров (3,34 миллиарда долларов), среднесуточный уровень добычи нефти снизился на 865 тысяч баррелей и не превышает 409 тысяч баррелей.
NOC в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также на всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.
По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от Дбейбы передать власть недавно избранному заседающим на востоке Ливии парламентом главе нового кабмина Фатхи Башаге. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава Правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирте.
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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