В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии
В охране госграницы Литвы предостерегли от посещения Белоруссии из-за событий в регионе
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий.
Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений".
"Стоит хорошо подумать о том, есть ли необходимость в посещении соседнего государства, учитывая те процессы, которые происходят в нашем регионе, в Белоруссии, в Российской Федерации... Если все-таки такая необходимость есть, то надо помнить, что законные права граждан Литовской Республики на территории Белоруссии защитить будет тяжело, так как дипломатического представительства Литвы там нет", - сказал Любаев в интервью LRT (Литовскому радио и телевидению).
Он также отметил, что ситуация на контрольно-пропускном пункте "довольно напряженная": наблюдаются "большие очереди" на КПП рядом с белорусской границей.
"Есть некоторые проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией", - добавил Любаев.
Вместе с тем, глава службы указал на то, что при пересечении государственной границы частными лицами возникают лишь "небольшие очереди".