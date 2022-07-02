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В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2022
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В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии
В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2022
В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии
Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:29
2022-07-02T21:29
белоруссия
литва
в мире
польша
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий.Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений".Он также отметил, что ситуация на контрольно-пропускном пункте "довольно напряженная": наблюдаются "большие очереди" на КПП рядом с белорусской границей."Есть некоторые проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией", - добавил Любаев.Вместе с тем, глава службы указал на то, что при пересечении государственной границы частными лицами возникают лишь "небольшие очереди".
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белоруссия, литва, в мире, польша
21:29 02.07.2022
 
В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии

В охране госграницы Литвы предостерегли от посещения Белоруссии из-за событий в регионе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий.
Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений".
"Стоит хорошо подумать о том, есть ли необходимость в посещении соседнего государства, учитывая те процессы, которые происходят в нашем регионе, в Белоруссии, в Российской Федерации... Если все-таки такая необходимость есть, то надо помнить, что законные права граждан Литовской Республики на территории Белоруссии защитить будет тяжело, так как дипломатического представительства Литвы там нет", - сказал Любаев в интервью LRT (Литовскому радио и телевидению).
Он также отметил, что ситуация на контрольно-пропускном пункте "довольно напряженная": наблюдаются "большие очереди" на КПП рядом с белорусской границей.
"Есть некоторые проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией", - добавил Любаев.
Вместе с тем, глава службы указал на то, что при пересечении государственной границы частными лицами возникают лишь "небольшие очереди".
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