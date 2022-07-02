https://ria.ru/20220702/litva-1799832564.html

В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии

В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2022

В Литве предостерегли граждан от посещения Белоруссии

Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:29

2022-07-02T21:29

2022-07-02T21:29

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий.Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений".Он также отметил, что ситуация на контрольно-пропускном пункте "довольно напряженная": наблюдаются "большие очереди" на КПП рядом с белорусской границей."Есть некоторые проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией", - добавил Любаев.Вместе с тем, глава службы указал на то, что при пересечении государственной границы частными лицами возникают лишь "небольшие очереди".

https://ria.ru/20220702/litva-1799733345.html

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белоруссия, литва, в мире, польша