"Вы что задумали?!" Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
Читатели Die Welt призвали Литву извиниться перед Россией за ситуацию с Калининградом
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Ранее газета Spiegel сообщила, что правительство Германии выразило недовольство подобным поведением Вильнюса и настаивает на снятии ограничений. По информации СМИ, Брюссель вскоре может опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором уточнят, что перевозки в Калининград не затронуты. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС "поражением".
Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это. По ее словам, введенные санкции касаются импорта и экспорта в Россию. Снятие же запрета на транзит не означает ослабления мер и не станет "уступкой Владимиру Путину".
Многие читатели раскритиковали неправомерные действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности и призвав извиниться перед Россией.
"До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как "уступка Путину". С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику", — посетовал Thomas G.
"Блокада Калининграда Литвой незаконна, глупа и опасна. Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию? Непонятно, зачем они так легкомысленно подливают масло в огонь и дают России абсолютно законный повод для войны против одной из стран НАТО", — выразил возмущение Weltumseglerin.
"Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать морали и начала искать пути мирного решения?" — задался вопросом Rheinländer.
"Ага, видимо, все-таки стало слишком жарко, ведь Россия имеет законное право на транзит. Две версии: 1) военную эскалацию нельзя было исключать, так как Сувалкский коридор и раньше был слабым местом НАТО, а блокада Калининграда дала бы России повод для ответа; 2) Германия, в частности, обеспокоена тем, что русские в отместку полностью перекроют "Северный поток", так что ей пришлось искать пути деэскалации", — считает Tom P.
"Литва сама разжигает конфликт. Если все же дойдет до военного противостояния, НАТО не должна в это вмешиваться", — подытожили читатели.
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всех перевозок.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.