Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/litva-1799733345.html
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград - РИА Новости, 02.07.2022
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград
В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:30
2022-07-02T03:06
в мире
литва
россия
калининград
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843079_0:6:2937:1658_1920x0_80_0_0_177a3ceba0e4ee0bcfec424f248205f2.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel.Ранее издание сообщило со ссылкой на собственную информацию, что немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. По данным издания, ЕС может вскоре опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.Как отмечает Spiegel, с помощью этого решения Еврокомиссия "позволяет Литве отступить, сохранив лицо", при этом в Вильнюсе этот шаг "воспринимают как поражение". "Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", - заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. "Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию &lt;…&gt; Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию", — утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.При этом, как указывает Spiegel, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро, а две из девяти тысяч сотрудников компании должны быть уволены.Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799588876.html
https://ria.ru/20220701/tranzit-1799659056.html
литва
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843079_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_fa8531ec3cfee765a487bf55ab50b92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, калининград, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова
01:30 02.07.2022 (обновлено: 03:06 02.07.2022)
 
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград

Der Spiegel: Литву возмутила позиция ЕС по запрету транзита грузов в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel.
Ранее издание сообщило со ссылкой на собственную информацию, что немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. По данным издания, ЕС может вскоре опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 15:04
Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград
Как отмечает Spiegel, с помощью этого решения Еврокомиссия "позволяет Литве отступить, сохранив лицо", при этом в Вильнюсе этот шаг "воспринимают как поражение". "Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", - заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. "Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию", — утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.
При этом, как указывает Spiegel, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро, а две из девяти тысяч сотрудников компании должны быть уволены.
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 17:51
В МИД рассказали о диалоге с Евросоюзом по транзиту в Калининград
 
В миреЛитваРоссияКалининградЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала