01:30 02.07.2022 (обновлено: 03:06 02.07.2022)
СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград
Der Spiegel: Литву возмутила позиция ЕС по запрету транзита грузов в Калининград
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel.
Ранее издание сообщило со ссылкой на собственную информацию, что немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. По данным издания, ЕС может вскоре опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.
Как отмечает Spiegel, с помощью этого решения Еврокомиссия "позволяет Литве отступить, сохранив лицо", при этом в Вильнюсе этот шаг "воспринимают как поражение". "Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", - заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. "Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию", — утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.
При этом, как указывает Spiegel, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро, а две из девяти тысяч сотрудников компании должны быть уволены.
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.