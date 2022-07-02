https://ria.ru/20220702/litva-1799733345.html

СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград

СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград - РИА Новости, 02.07.2022

СМИ: в Литве возмутились из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград

В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T01:30

2022-07-02T01:30

2022-07-02T03:06

в мире

литва

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калининград

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

антон алиханов

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel.Ранее издание сообщило со ссылкой на собственную информацию, что немецкое правительство возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. По данным издания, ЕС может вскоре опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.Как отмечает Spiegel, с помощью этого решения Еврокомиссия "позволяет Литве отступить, сохранив лицо", при этом в Вильнюсе этот шаг "воспринимают как поражение". "Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", - заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. "Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию", — утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.При этом, как указывает Spiegel, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро, а две из девяти тысяч сотрудников компании должны быть уволены.Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799588876.html

https://ria.ru/20220701/tranzit-1799659056.html

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в мире, литва, россия, калининград, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова