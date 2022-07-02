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Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799846430.html
Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами - РИА Новости, 02.07.2022
Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:59
2022-07-02T23:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
рамзан кадыров
украина
донбасс
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами.Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Военные союзных сил водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы."С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания."Бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не (скрывают) своих эмоций. Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава", - добавил он.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799843510.html
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луганская народная республика, лисичанск, рамзан кадыров, украина, донбасс
23:59 02.07.2022
 
Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

Глава Чечни Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами.
Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Военные союзных сил водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.
"С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не (скрывают) своих эмоций. Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава", - добавил он.
Знамя Победы водрузили на здание администрации Лисичанска. Кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРамзан КадыровУкраинаДонбасс
 
 
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