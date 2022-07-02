Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
Глава Чечни Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами.
Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Военные союзных сил водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.
"С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не (скрывают) своих эмоций. Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава", - добавил он.