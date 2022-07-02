https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799846430.html

Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами - РИА Новости, 02.07.2022

Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T23:59

2022-07-02T23:59

2022-07-02T23:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

рамзан кадыров

украина

донбасс

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами.Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Военные союзных сил водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы."С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания."Бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не (скрывают) своих эмоций. Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава", - добавил он.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799843510.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, лисичанск, рамзан кадыров, украина, донбасс