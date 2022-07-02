https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799843510.html

Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой

Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой - РИА Новости, 02.07.2022

Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T23:25

2022-07-02T23:25

2022-07-02T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

лисичанск

донбасс

родион мирошник

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика."Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

донбасс

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, рамзан кадыров, лисичанск, донбасс, родион мирошник, луганская народная республика