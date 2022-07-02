Рейтинг@Mail.ru
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799843510.html
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой - РИА Новости, 02.07.2022
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:25
2022-07-02T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
лисичанск
донбасс
родион мирошник
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799826238_0:711:1400:1499_1920x0_80_0_0_84d973d8b53b010fbab3e3f4ce225e16.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика."Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799826238_0:670:1400:1720_1920x0_80_0_0_99deafeb2e7f3d12c044ba61b0a91eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, лисичанск, донбасс, родион мирошник, луганская народная республика
23:25 02.07.2022 (обновлено: 23:39 02.07.2022)
 
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой

Посол Мирошник: то, что делают союзные силы в уже подконтрольном Лисичанске, фантастика

© Марочко Live/TelegramЗнамя Победы водрузили на здание администрации Лисичанска. Кадр видео
Знамя Победы водрузили на здание администрации Лисичанска. Кадр видео
© Марочко Live/Telegram
Знамя Победы водрузили на здание администрации Лисичанска. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика.
"Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровЛисичанскДонбассРодион МирошникЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала