https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799843510.html
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой - РИА Новости, 02.07.2022
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:25
2022-07-02T23:25
2022-07-02T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
лисичанск
донбасс
родион мирошник
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика."Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска. Позднее корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рамзан кадыров, лисичанск, донбасс, родион мирошник, луганская народная республика
23:25 02.07.2022 (обновлено: 23:39 02.07.2022)
Посол ЛНР назвал то, что делают союзные силы в Лисичанске, фантастикой
Посол Мирошник: то, что делают союзные силы в уже подконтрольном Лисичанске, фантастика