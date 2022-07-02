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Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799832834.html
Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров
Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:31
2022-07-02T22:32
специальная военная операция на украине
лисичанск
россия
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск.Как написал Кадыров, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР и взяли под контроль город. Потерь среди личного состава нет.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лисичанск взят и контролируется союзными силами. Глава Чечни также сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери составу ВС России."Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию."Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город. Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения. Сейчас, после освобождения от украинских оккупантов, они уже могут говорить правду", - заявил Кадыров.
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лисичанск, россия, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины
21:31 02.07.2022 (обновлено: 22:32 02.07.2022)
 
Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров подтвердил взятие под контроль Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВзорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР
Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск.
Как написал Кадыров, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР и взяли под контроль город. Потерь среди личного состава нет.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лисичанск взят и контролируется союзными силами.
Глава Чечни также сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери составу ВС России.
"Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию.
"Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город. Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения. Сейчас, после освобождения от украинских оккупантов, они уже могут говорить правду", - заявил Кадыров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРоссияРамзан КадыровУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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