21:31 02.07.2022 (обновлено: 22:32 02.07.2022)
Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров подтвердил взятие под контроль Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВзорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР
Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск.
Как написал Кадыров, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР и взяли под контроль город. Потерь среди личного состава нет.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лисичанск взят и контролируется союзными силами.
Глава Чечни также сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери составу ВС России.
"Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию.
"Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город. Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения. Сейчас, после освобождения от украинских оккупантов, они уже могут говорить правду", - заявил Кадыров.