https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799832834.html

Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров

Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022

Уходящие из Лисичанска ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:31

2022-07-02T21:31

2022-07-02T22:32

специальная военная операция на украине

лисичанск

россия

рамзан кадыров

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что союзные силы взяли под контроль Лисичанск.Как написал Кадыров, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР и взяли под контроль город. Потерь среди личного состава нет.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лисичанск взят и контролируется союзными силами. Глава Чечни также сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери составу ВС России."Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию."Мой дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город. Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения. Сейчас, после освобождения от украинских оккупантов, они уже могут говорить правду", - заявил Кадыров.

лисичанск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, россия, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины