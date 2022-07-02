https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799813523.html

Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск

Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 02.07.2022

Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск

Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:10

2022-07-02T19:10

2022-07-02T22:13

специальная военная операция на украине

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

владимир путин

россия

в мире

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. В 6-ом казачьем полку имени Платова ЛНР сообщили, что к концу дня планируется освобождение Белогоровки.Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы.Как рассказала жительница Лисичанска, ВСУ "все взорвали, все сожгли".В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе ракетой "Точка-У" по мэрии со стороны ВСУ. По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" — оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию. Кроме того, украинские боевики не давали жителям покинуть город, однако теперь они "вздохнули с облегчением" и благодарят освободителей, добавил Кадыров.За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР также освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

украина

луганская народная республика

россия

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Знамя Победы на здании администрации в Лисичанске Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы. 2022-07-02T19:10 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, россия, в мире, рамзан кадыров