Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799813523.html
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 02.07.2022
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:10
2022-07-02T22:13
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
владимир путин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799833984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4363429230f46d5e053b3009eee3816a.jpg
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. В 6-ом казачьем полку имени Платова ЛНР сообщили, что к концу дня планируется освобождение Белогоровки.Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы.Как рассказала жительница Лисичанска, ВСУ "все взорвали, все сожгли".В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе ракетой "Точка-У" по мэрии со стороны ВСУ. По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" — оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию. Кроме того, украинские боевики не давали жителям покинуть город, однако теперь они "вздохнули с облегчением" и благодарят освободителей, добавил Кадыров.За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР также освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Знамя Победы на здании администрации в Лисичанске
Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы.
2022-07-02T19:10
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799833984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2a91c99827175b9055ddb686e117125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, россия, в мире, рамзан кадыров
19:10 02.07.2022 (обновлено: 22:13 02.07.2022)
 
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск

Союзные силы взяли под контроль Лисичанск

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 2 июл — РИА Новости. Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. В 6-ом казачьем полку имени Платова ЛНР сообщили, что к концу дня планируется освобождение Белогоровки.
Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы.
Как рассказала жительница Лисичанска, ВСУ "все взорвали, все сожгли".

"Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября — это день освобождения города — отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады", — сказала она.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе ракетой "Точка-У" по мэрии со стороны ВСУ. По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" — оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию. Кроме того, украинские боевики не давали жителям покинуть город, однако теперь они "вздохнули с облегчением" и благодарят освободителей, добавил Кадыров.
За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР также освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияВ миреРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала