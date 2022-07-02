https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799799922.html
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко
Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:40
2022-07-02T16:40
2022-07-02T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, в эфире телеканала "Россия 24" Марочко отметил, что союзные подразделения полностью окружили город и перерезали противнику пути отступления. Сегодня об этом также заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который анонсировал полномасштабное наступление на Лисичанск. Ранее сообщалось, что в городе остались до десяти тысяч человек.За исключением этого населенного пункта на территории бывшей Луганской области почти не осталось бойцов ВСУ. За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, народная милиция лнр
16:40 02.07.2022 (обновлено: 17:30 02.07.2022)
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко
Марочко заявил, что ВСУ в Лисичанске утратили боеспособность и потеряли управление
ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В населенном пункте Лисичанск
есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в эфире телеканала "Россия 24" Марочко отметил, что союзные подразделения полностью окружили город и перерезали противнику пути отступления. Сегодня об этом также заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который анонсировал полномасштабное наступление на Лисичанск. Ранее сообщалось, что в городе остались до десяти тысяч человек.
За исключением этого населенного пункта на территории бывшей Луганской области почти не осталось бойцов ВСУ. За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".