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Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799799922.html
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко
Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:40
2022-07-02T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, в эфире телеканала "Россия 24" Марочко отметил, что союзные подразделения полностью окружили город и перерезали противнику пути отступления. Сегодня об этом также заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который анонсировал полномасштабное наступление на Лисичанск. Ранее сообщалось, что в городе остались до десяти тысяч человек.За исключением этого населенного пункта на территории бывшей Луганской области почти не осталось бойцов ВСУ. За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, народная милиция лнр
16:40 02.07.2022 (обновлено: 17:30 02.07.2022)
 
Украинские силовики в Лисичанске утратили боеспособность, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВСУ в Лисичанске утратили боеспособность и потеряли управление

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Союзные силы России и ЛНР подавили сопротивление украинских силовиков в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в эфире телеканала "Россия 24" Марочко отметил, что союзные подразделения полностью окружили город и перерезали противнику пути отступления. Сегодня об этом также заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который анонсировал полномасштабное наступление на Лисичанск. Ранее сообщалось, что в городе остались до десяти тысяч человек.
За исключением этого населенного пункта на территории бывшей Луганской области почти не осталось бойцов ВСУ. За прошедшие трое суток российские военные вместе с бойцами подразделений ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскНародная милиция ЛНР
 
 
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