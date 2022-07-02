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Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:58
2022-07-02T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город.Ранее сообщалось, что что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР."В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Уточняется, что жители освобождённого Лисичанска "вздохнули с облегчением". Они выражают благодарность освободителям.Глава Чечни отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. Наблюдается опасность в "излюбленной тактике нациков - расставлять мины-ловушки". По его словам, зачистка города является приоритетной задачей.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика
15:58 02.07.2022
 
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров сообщил, что ВСУ не давали мирным жителям покинуть Лисичанск

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город.
Ранее сообщалось, что что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР.
Лисичанск наш! – Кадыров заявил, что Союзные подразделения уже в центре города
Вчера, 15:07Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
"В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Уточняется, что жители освобождённого Лисичанска "вздохнули с облегчением". Они выражают благодарность освободителям.
Глава Чечни отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. Наблюдается опасность в "излюбленной тактике нациков - расставлять мины-ловушки". По его словам, зачистка города является приоритетной задачей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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