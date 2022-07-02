https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:58
2022-07-02T15:58
2022-07-02T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город.Ранее сообщалось, что что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР."В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Уточняется, что жители освобождённого Лисичанска "вздохнули с облегчением". Они выражают благодарность освободителям.Глава Чечни отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. Наблюдается опасность в "излюбленной тактике нациков - расставлять мины-ловушки". По его словам, зачистка города является приоритетной задачей.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, луганская народная республика
Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров сообщил, что ВСУ не давали мирным жителям покинуть Лисичанск