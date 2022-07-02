https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html

Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров

Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские силовики не давали жителям покинуть Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:58

2022-07-02T15:58

2022-07-02T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796519841_0:215:3154:1989_1920x0_80_0_0_a6d42cd91531072c02287e691298e97e.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадров сообщил, что во время освобождения Лисичанска украинские оккупанты не давали мирным жителям покинуть город.Ранее сообщалось, что что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР."В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Уточняется, что жители освобождённого Лисичанска "вздохнули с облегчением". Они выражают благодарность освободителям.Глава Чечни отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. Наблюдается опасность в "излюбленной тактике нациков - расставлять мины-ловушки". По его словам, зачистка города является приоритетной задачей.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лисичанск, луганская народная республика