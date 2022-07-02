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Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - РИА Новости, 02.07.2022
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:07
2022-07-02T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР."Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! "Ахмат" — сила! Справедливость торжествует!" — написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Кадыров также сказал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск также успешно вошли в Лисичанск с флангов, "освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов".Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что "говорить о полном освобождении города преждевременно", так как нет докладов всех командиров, участвующих в операции.Ранее Кадыров рассказал об окружении Лисичанска и подчеркнул, что все въезды и выезды из города перекрыты.Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Лисичанск наш!" – Кадыров заявил, что Союзные подразделения уже в центре города
Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует!
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина
15:07 02.07.2022 (обновлено: 17:38 02.07.2022)
 
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

Глава Чечни Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР.
"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! "Ахмат" — сила! Справедливость торжествует!" — написал он в своем Telegram-канале.
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
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Он отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".

"Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты", — добавил глава Чечни.

Кадыров также сказал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск также успешно вошли в Лисичанск с флангов, "освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов".
Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что "говорить о полном освобождении города преждевременно", так как нет докладов всех командиров, участвующих в операции.
Ранее Кадыров рассказал об окружении Лисичанска и подчеркнул, что все въезды и выезды из города перекрыты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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