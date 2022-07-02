15:07 02.07.2022 (обновлено: 17:38 02.07.2022)
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
Глава Чечни Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР.
"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! "Ахмат" — сила! Справедливость торжествует!" — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".
"Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты", — добавил глава Чечни.
Кадыров также сказал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск также успешно вошли в Лисичанск с флангов, "освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов".
Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что "говорить о полном освобождении города преждевременно", так как нет докладов всех командиров, участвующих в операции.
Ранее Кадыров рассказал об окружении Лисичанска и подчеркнул, что все въезды и выезды из города перекрыты.
Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.
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