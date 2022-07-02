https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799788128.html

Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - РИА Новости, 02.07.2022

Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:07

2022-07-02T15:07

2022-07-02T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР."Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! "Ахмат" — сила! Справедливость торжествует!" — написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Кадыров также сказал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск также успешно вошли в Лисичанск с флангов, "освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов".Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что "говорить о полном освобождении города преждевременно", так как нет докладов всех командиров, участвующих в операции.Ранее Кадыров рассказал об окружении Лисичанска и подчеркнул, что все въезды и выезды из города перекрыты.Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220702/zolotarevka-1799771388.html

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"Лисичанск наш!" – Кадыров заявил, что Союзные подразделения уже в центре города Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует! 2022-07-02T15:07 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина