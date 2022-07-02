14:00 02.07.2022 (обновлено: 22:54 02.07.2022)
Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР.
"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все въезды и выезды из города перекрыты. Кадыров также предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск.
"Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов", — заключил глава Чечни.
На прошлой неделе Народная милиция ЛНР сообщала об оперативном окружении Лисичанска, о физическом окружении речи не шло.
Ранее корреспондент РИА Новости рассказал об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.
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