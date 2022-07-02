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Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799782896.html
Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров
Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022
Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:00
2022-07-02T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
рамзан кадыров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР.Он отметил, что все въезды и выезды из города перекрыты. Кадыров также предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск."Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов", — заключил глава Чечни.На прошлой неделе Народная милиция ЛНР сообщала об оперативном окружении Лисичанска, о физическом окружении речи не шло.Ранее корреспондент РИА Новости рассказал об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, рамзан кадыров, владимир путин, россия
14:00 02.07.2022 (обновлено: 22:54 02.07.2022)
 
Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР.

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками", — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все въезды и выезды из города перекрыты. Кадыров также предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск.
"Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов", — заключил глава Чечни.
На прошлой неделе Народная милиция ЛНР сообщала об оперативном окружении Лисичанска, о физическом окружении речи не шло.
Ранее корреспондент РИА Новости рассказал об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровВладимир ПутинРоссия
 
 
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