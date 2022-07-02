https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799782896.html

Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров

Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 02.07.2022

Союзные силы полностью окружили Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:00

2022-07-02T14:00

2022-07-02T22:54

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

рамзан кадыров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окружении Лисичанска союзными войсками России и ЛНР.Он отметил, что все въезды и выезды из города перекрыты. Кадыров также предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск."Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов", — заключил глава Чечни.На прошлой неделе Народная милиция ЛНР сообщала об оперативном окружении Лисичанска, о физическом окружении речи не шло.Ранее корреспондент РИА Новости рассказал об освобождении Золотаревки. Также за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, рамзан кадыров, владимир путин, россия