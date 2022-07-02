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В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты - РИА Новости, 02.07.2022
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В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты
В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты - РИА Новости, 02.07.2022
В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать курорты Болгарии после... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:36
2022-07-02T14:36
болгария
черное море
владимир джабаров
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства."Братушки" опять сделали дурацкий выбор... Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.По его словам, сам он последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя многие годы после первой, студенческой поездки. "Поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше", - добавил сенатор.
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болгария, черное море, владимир джабаров, политика
14:36 02.07.2022
 
В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты

Сенатор Джабаров призвали россиян бойкотировать болгарские курорты на Черном море

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства.
"Братушки" опять сделали дурацкий выбор... Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
По его словам, сам он последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя многие годы после первой, студенческой поездки. "Поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше", - добавил сенатор.
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