https://ria.ru/20220702/kurorty-1799785722.html

В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты

В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты - РИА Новости, 02.07.2022

В Совфеде призвали россиян бойкотировать болгарские курорты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать курорты Болгарии после... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:36

2022-07-02T14:36

2022-07-02T14:36

болгария

черное море

владимир джабаров

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства."Братушки" опять сделали дурацкий выбор... Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.По его словам, сам он последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя многие годы после первой, студенческой поездки. "Поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799644005.html

болгария

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

болгария, черное море, владимир джабаров, политика