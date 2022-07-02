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Поднятый в Бердянске десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь - РИА Новости, 02.07.2022
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Поднятый в Бердянске десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь
Поднятый в Бердянске десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь - РИА Новости, 02.07.2022
Поднятый в Бердянске десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь
Поднятый большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:34
2022-07-02T19:41
керчь
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Поднятый большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации боеприпасов, планируется перебазировать в Керчь для восстановления, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Большой десантный корабль "Воронежский комсомолец" был заложен на стапеле Калининградского судостроительного завода "Янтарь" в 1964 году, спущен на воду 1 июля 1964 года, являясь головным кораблем данного проекта. В 2003 году корабль был переименован, получив новое название "Саратов". Водоизмещение - 4 650 тонн, длина - 113,1 метра, ширина - 15,6 метра, осадка - 4,5 метра. Скорость полного хода - 16,5 узлов, дальность плавания - 10 тысяч миль при 15 узлах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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керчь, запорожская область, херсонская область , украина
19:34 02.07.2022 (обновлено: 19:41 02.07.2022)
 
Поднятый в Бердянске десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь

Поднятый в Бердянске большой десантный корабль "Саратов" отправят на ремонт в Керчь

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерчь
Керчь - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Поднятый большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации боеприпасов, планируется перебазировать в Керчь для восстановления, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Да, корабль планируется перебазировать в Керчь (для проведения восстановительных работ). Дело в том, что БДК был притоплен – это был экстренный вид пожаротушения, и его состояние намного лучше, чем об этом говорит укропропаганда", - сказал РИА Новости Рогов.
Большой десантный корабль "Воронежский комсомолец" был заложен на стапеле Калининградского судостроительного завода "Янтарь" в 1964 году, спущен на воду 1 июля 1964 года, являясь головным кораблем данного проекта. В 2003 году корабль был переименован, получив новое название "Саратов". Водоизмещение - 4 650 тонн, длина - 113,1 метра, ширина - 15,6 метра, осадка - 4,5 метра. Скорость полного хода - 16,5 узлов, дальность плавания - 10 тысяч миль при 15 узлах.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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